Цената на руския петрол падна под 50 долара за барел за първи път от пролетта

Руският бюджет, който бързо губи приходи от петрол и газ, се сблъска с ново главоболие.

Цената на Urals, основният износен сорт за руските производители на петрол, падна под 50 долара за барел за първи път от пролетта. Ройтерс съобщава, позовавайки се на търговци, че цените в балтийското пристанище Приморск са паднали до 47,4 долара за барел в средата на седмицата.

В резултат на това Urals падна под актуализирания ценови таван на ЕС от 47,6 долара за първи път.

Цените на руския петрол падат в съответствие със световните цени на петрола, които тази седмица достигнаха най-ниското си ниво от май. Суровият петрол Brent падна с 15% за три седмици и сега се котира малко над 60 долара.

Причината е прекратяването на огъня между Израел и "Хамас", което намали напрежението в Близкия изток и заплахата за танкерите, преминаващи през Суецкия канал и Червено море, отбелязва Вярн Шилдроп, анализатор в SEB. Сега пазарът е фокусиран върху петролния излишък, създаден от страните от ОПЕК+, които увеличават производството, отбелязва Даниел Хайнс, анализатор в ANZ.

От април до септември картелът увеличи доставките с 2,2 милиона барела на ден, а през следващата година може да добави още 1,2 милиона барела дневно производство към пазара. В резултат на това световният петролен излишък през следващата година може да достигне рекордно високо ниво – 4 милиона барела на ден, според Международната агенция по енергетика.

Падащите цени на петрола обещават нови проблеми за федералния бюджет на Русия, който загуби 21% от приходите си от суровини между януари и септември. Първоначално проектът за бюджет за 2025 г. беше изготвен, приемайки цена от 70 долара за барел Urals, но впоследствие тази цел беше намалена до 58 долара. Наред с това планът за приходи от петрол и газ беше драстично намален: вместо 10,9 трилиона рубли, властите сега очакват само 8,6 трилиона.

В бюджета за 2026 г. Министерството на финансите е прогнозирало цена на Urals от 59 долара и е запазило приходите от суровини на ниско ниво от 8,9 трилиона рубли, което е с 20% по-ниско отколкото през 2024 г. Предвид рекордните военни разходи, това обещава дефицит в хазната от 3,8 трилиона рубли, според оценките на Министерството на финансите.