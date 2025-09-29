Цената на златото премина нов исторически връх - 3800 долара за тройунция

Цената на златото достигна в понеделник нов исторически връх и за първи път премина границата от 3800 долара за тройунция (около 31.1 грама), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Котировките на благородния метал се повишиха с 1.3 на сто и на моменти достигнаха 3819.48 долара за тройунция. Това е най-високото равнище, регистрирано досега. От началото на годината златото е поскъпнало с около 45% – значително повече в сравнение с повечето други класове активи.

За същия период биткойнът е нараснал с под 20%, а водещият германски индекс DAX – с около 19 на сто. За три години цената на златото се е увеличила повече от два пъти, или с около 130 на сто.

Според анализатори основната причина за ръста е геополитическата несигурност, включително войната на Русия срещу Украйна, която насочва инвеститорите към златото като сигурно убежище. Допълнителен тласък оказват протекционистичната търговска политика на САЩ и напрежението около независимостта на Федералния резерв, предизвикано от критиките на президента Доналд Тръмп.