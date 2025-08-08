Цените вече задължително трябва да са в лева и евро

От днес е задължително двойното обозначение на цените на стоки и услуги в лева и в евро. Двете трябва да са изписани с еднакъв шрифт върху етикетите, а търговците получават два месеца гратисен период, за да приведат в съответствие софтуера на касовите си апарати.

Законът за въвеждане на еврото предвижда задължително от 8 август тази година до 8 август 2026 г. търговците на стоки и услуги да обявяват цените си в лева и евро. Прави се изключение за таксиметровите превози, цигарите и горивата.

Текстовете на закона дават възможност на Министерският съвет да приеме временни мерки в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Всяко повишение трябва да бъде обосновано от обективни икономически фактори, а глобите са от 5 000 до 1 милион лева. Големите търговски вериги са задължени да публикуват всеки ден крайните цени на стоките от т.нар. голяма потребителска кошница.

Потребителите все още се подвеждат от двойното обозначение в хипермаркетите.

"Към момента законът не регламентира дали първо трябва да е изписана едната цена или другата, но с такова изписване – в различен цвят – цената в евро в червено, понякога търговците подвеждат потребителите, че дадена стока е на промоция, което не е така", обърна внимание адв. Венцислав Бенов, цитиран от БНР.