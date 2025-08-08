Цените вече задължително трябва да са в лева и евро

От днес е задължително двойното обозначение на цените на стоки и услуги в лева и в евро. Двете трябва да са изписани с еднакъв шрифт върху етикетите, а търговците получават два месеца гратисен период, за да приведат в съответствие софтуера на касовите си апарати.
Законът за въвеждане на еврото предвижда задължително от 8 август тази година до 8 август 2026 г. търговците на стоки и услуги да обявяват цените си в лева и евро. Прави се изключение за таксиметровите превози, цигарите и горивата.
Текстовете на закона дават възможност на Министерският съвет да приеме временни мерки в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Всяко повишение трябва да бъде обосновано от обективни икономически фактори, а глобите са от 5 000 до 1 милион лева. Големите търговски вериги са задължени да публикуват всеки ден крайните цени на стоките от т.нар. голяма потребителска кошница.
Потребителите все още се подвеждат от двойното обозначение в хипермаркетите.
"Към момента законът не регламентира дали първо трябва да е изписана едната цена или другата, но с такова изписване – в различен цвят – цената в евро в червено, понякога търговците подвеждат потребителите, че дадена стока е на промоция, което не е така", обърна внимание адв. Венцислав Бенов, цитиран от БНР.
След като не може да се плаща в евро големината на цифрите в евро трябва да са по-малки от големината на цифрите в лева защото хората се объркват. Цветовете на цифрите в евро и в лева също трябва да са различни.
Всички ще трябва да платим стотици млн. евро за да се променят всякакви системи софтуер да показват двойни цени за известен период от време, само защото бай Иван от Чапръчене и още стотина слабоумника не могат да делят и умножават х2.