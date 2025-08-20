Центърът на София прегрява: Как един град може да избегне островите на жега

Августовска вечер, около 21:00 ч. В центъра, край ЦУМ, Георги усеща тягостната жега – асфалтът още излъчва силна топлина, а термометърът показва 26.4 °C. Само няколко километра по-нагоре, до Боянската църква, Мария диша по-свеж въздух при 23.5 °C. Двамата са в един и същ град, но преживяват напълно различни вечери в центъра и в периферията под Витоша – резултат от ефекта на градския топлинен остров.

Градовете в България са засегнати все по-осезаемо от въздействието на климатичните промени, от по-дълги горещи вълни, от повишени температури и натрупване на топлина в плътно застроените зони. София не прави изключение от тази тенденция. В този контекст новите технологии като градските цифрови двойници се очертават като ключов инструмент за диагностика и управление на градския топлинен остров.

Защо градът да е по-горещ?

Градски остров на топлина е разликата в температура на въздуха между града и околните райони. Причините са генерираната от човешката дейност топлина, увеличената консумация на енергия, трафикът, презастрояването, намаляването на зелените зони и паркове, липсата на водни басейни, лошото градско планиране, пренаселването, недоброто усвояване на общи и неизползвани площи, използването на неподходящи строителни материали и влиянието на локалния климат и релеф.

Резултатите от изследване, проведено през 2018 г., показват, че около Руски паметник, площад "Македония", районите около църквата "Св. Неделя" и Лъвов мост, в жилищните комплекси Зона Б-5 и Б-3, както и в индустриалните зони, температурата на земната повърхност е с 3–6°C по-висока спрямо Бояна, Драгалевци, Симеоново, Бенковски и др. Това се дължи на високата плътност на застрояване, наличието на големи площи с асфалт и бетон и ограничените зелени пространства, които водят до натрупване и по-бавно отдаване на топлина. През нощта сградите и настилките в централните зони отдават натрупаната през деня топлина, докато периферните и по-зелените квартали се охлаждат значително по-бързо.

В 16:00 ч. температурите в центъра на Софияа варират между 27 и 28°C, като ефектът от топлинния остров е по-слабо изразен, отколкото в квартали като "Младост", "Дружба", "Суха река" и "Левски Г". Това е резултат от специфичната комбинация между гъсто жилищно застрояване, големи открити асфалтови пространства и относително по-малко зелени площи, което усилва локалния нагревателен ефект.

Пространствено и времево разбиране на климатичните градски процеси

Тези наблюдения подчертават необходимостта от по-детайлно пространствено и времево разбиране на климатичните процеси в града. Именно тук данните могат да бъдат обогатени чрез прилагането на градски цифров двойник на София. Това е триизмерно копие на реален град, обогатено с данни за сгради, инфраструктура, потребление на енергия, температури, транспорт, зелени площи и други характеристики на градската среда. Неговата сила е не само във визуализацията, а в способността да се правят симулации и прогнози –например какви ползи носи засаждането на нови дървета или увеличаването на зелените площи, реорганизация на пътния трафик в града, ефектът на високите сгради, за да сепланира по-добре градоустройството.

Цифровият двойник локализира най-уязвимите към прегряване зони в града. Той идентифицира "горещите точки" в реално време чрез пространствен анализ на температури, енергийна плътност, засенчване и движение на въздуха. Така градските власти могат да преценяват нуждата от засаждане на дървета, изисквания за зелени фасади на сградите, за използването при строежите материали и иптимизирани на градската плътност.

Градският цифров двойник в реалния живот

Проектът на институт GATE показва, че София разполага с потенциал да бъде иновационен хъб за климатична адаптация, използвайки дигитални инструменти за планиране и изграждане на по-устойчиви, по-здрави и по-хладни градски среди.

Климатичните симулации на София могат да служат не само на общините. От тях могат да се възползват и енергийните дружества, болници, училища, строителни компании и дори търговски оператори.

При горещи вълни цифровият двойник може да прогнозира кои зони на града са най-застрашени от претопляне. Това позволява училища и болници да получават автоматични известия и инструкции, съобразени с конкретната им локация – например кога да ограничат дейности на открито или да активират системи за охлаждане. Общините пък може да организира "охлаждащи зони" или транспорт за уязвими групи.

Дигиталният двойник може да показва кои индустриални райони са най-застрашени от прегряване при горещи вълни. Това позволява на предприятията да планират работното време (например ранни смени или нощни производства), за да ограничат рисковете за работниците и оборудването. Също така може да прогнозира как топлинните условия влияят върху логистиката и транспорта (например при камиони или складови дейности).

Компаниите могат да използват резултатите за избор на локация на нови офиси, магазини или складови бази, съобразени с климатични рискове. Това намалява бъдещи загуби и увеличава устойчивостта на бизнеса в дългосрочен план. За компаниите това е шанс да управляват по-умно ресурсите си, да намалят рисковете и да бъдат по-подготвени за екстремното време. А когато институциите и бизнесът обменят данни и решения, градският цифров двойник от научен проект става практичен инструмент за устойчивост и по-добър живот в града.

Добрите примери

Цифровите двойници вече се прилагат ефективно в множество градове. В Сингапур платформата Virtual Singapore представлява първия национален дигитален двойник, който интегрира 3D-модели с данни в реално време за градско планиране, управление на енергията и адаптация към климатични рискове.

В Хелзинки дигиталният модел Helsinki 3D+ се използва за енергийна оптимизация на сгради, анализ на соларни възможности и устойчиво планиране, като е постигнато значително намаление на енергийното потребление.

В Шанхай е създаден един от най-големите цифрови двойници в света – 3 750 км² виртуален модел на града с данни в реално време за транспорт, инфраструктура и климатични рискове.

Тези примери подчертават как цифровите двойници са се развили от изследователски концепции до мощни инструменти за информирано вземане на решения, както в публичния, така и в частния сектор.

Пътят към по-умни и адаптивни градове

Климатичните промени вече не са бъдеща заплаха, а настояща реалност – горещи вълни, градски топлинни острови и екстремни явления влияят пряко на нашето ежедневие. Затова градовете трябва не само да наблюдават тези процеси, но и да предприемат превантивни мерки.

Авторът е изследовател в GATE институт. Доктор по климатология и инженер-еколог, активно занимаваща се в сферите на градския климат и топлинните острови, с екология и опазване на околната среда, възобновяема енергия и интелигентни технологии.