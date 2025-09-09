ЦИД: Европа не може да е индустриална сила с 5 пъти по-скъп газ от САЩ и с литий от Китай

Икономиката на ЕС няма как да не изостава по конкурентоспособност на глобалната сцена, при положение че Европа плаща около пет пъти по-високи цени за природния газ в сравнение със САЩ и приблизително със 70% повече от Китай. Тъй като природният газ определя цените на електроенергията, те също скочиха до нива поне два пъти по-високи от средните за десетилетието преди руската инвазия в Украйна.

Това е едно от ключовите заключения на новия доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), представен във вторник и озаглавен "Енергийната и климатичната сигурност на Европа". Изданието "Политико" коментира, че е символично това, че анализът на ЦИД излиза точно година след предизвикалия много коментари доклад на бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги, който подчерта централната роля на енергийната устойчивост за икономическото възстановяване на Европа. Преди година Драги посочи, че "компаниите в ЕС все още са изправени пред цени на електроенергията, които са 2-3 пъти по-високи от тези в САЩ. Цените на природния газ, които плащат, са 4-5 пъти по-високи. Тази ценова разлика се дължи основно на липсата на природни ресурси в Европа, но също и на фундаментални проблеми с нашия общ енергиен пазар".

Ще остане ли ЕС индустриална сила?

"Без да реши енергийната трилема "сигурност, достъпност и устойчивост", Европа не може да остане индустриална сила. Не може и убедително да изпълни климатичните си цели. А също така не може да защити своя икономически суверенитет в свят, оформян от технологическо съперничество и климатични рискове", коментират експертите на ЦИД, и допълват: "Енергията вече не е фонова променлива. Тя е бойното поле. И победата на този фронт означава изграждане на енергийна система, която е по-чиста, по-евтина и по-независима, така че Европа да остане конкурентоспособна, сплотена и способна да контролира собственото си бъдеще".

Според доклада към 2023 г. 60% от европейските компании посочват високите енергийни цени като основна пречка за инвестиции – с 20 процентни пункта повече от САЩ. Сложните разрешителни процедури, фрагментираните регулации и слабата координация забавят разгръщането на чистата енергия. И въпреки огромните субсидии Европа продължава да губи производствен капацитет в полза на по-конкурентни по цените си държави, пише още в документа.

"Година след като Драги призова за по-силни енергийни пазари в ЕС, нашите данни показват, че рисковете за достъпност остават високи, като цените на дребно все още са с 40–70% над нивата преди кризата в голяма част от Централна и Източна Европа", коментира пред "Политико" Мартин Владимиров, един от авторите на доклада. Според него достъпността вече е най-голямата заплаха за енергийната устойчивост на ЕС. "За да успее Европа в следващата фаза на своя енергиен преход, тя трябва да гарантира, че чистата енергия е не само налична, но и достъпна и икономически жизнеспособна за всички", смятат експертите от ЦИД.

Зависимостта от Китай заменя тази от Русия

Голямата опасност, която стои пред Европа, е замяната на зависимостта от Русия с такава от Китай, твърди още докладът на ЦИД.

"С намаляването на зависимостта от руския газ се появи нова асиметрия: огромната зависимост на ЕС от доминирани от Китай вериги на доставки за чисти технологии и критични суровини. Литият, кобалтът, никелът и редкоземните елементи са основата на индустриалното бъдеще на Европа. И в твърде много случаи тяхната цена, наличност и преработка се определят не в Брюксел или Берлин, а в Пекин. Китай, например, доминира в преработката на литий, кобалт, никел и редкоземни елементи, като често контролира между 35% и 70% от световния капацитет за рафиниране", отбелязват експертите от ЦИД.

Докладът отчита успехите на Европа, но отбелязва, че засега те остават недостатъчни.

"Стратегията REPowerEU на ЕС предизвика рекордни инвестиции в слънчева и вятърна енергия, както и в енергийна ефективност. Административните процедури за издаване на разрешителни бяха опростени. Инсталирането на термопомпи и реновирането на сгради се ускориха. Само за две години ЕС добави над 120 GW слънчева енергия и 30 GW вятърна енергия. Енергийното потребление намаля с до 20%. Емисиите на парникови газове спаднаха с 8% през 2023 г. Това не са малки постижения. Те са сигнали за нов модел, който отвързва просперитета от ползването на изкопаеми горива", отбелязва докладът.

Но в същото време Европа не се е справила с трудностите. Въпреки че именно целенасочените съкращения в доставките на природен газ от страна на Русия доведоха до ръст на цените на природния газ и електроенергията, страните от ЕС все още не са успели напълно да се освободят от зависимостта си от руския енергиен внос.

"Да, делът на руския газ в енергийния микс на ЕС е намалял от около 40% преди войната до около 10% след спирането на транзита през Украйна. Но покупките на руски втечнен природен газ (LNG) и тръбопроводен газ са се увеличили с над 25% през 2024 г., тъй като двата най-големи руски износители – "Газпром" и "Новатек" – пуснаха на европейския пазар по-евтин газ, подбивайки конкуренцията, основно от американския LNG", пише ЦИД.

Какво да се прави?

Тинк-танкът подчертава, че бързата енергийна трансформация след 2022 г. е добро начало и може да се превърне в основа за нова индустриална конкурентоспособност. Чистите технологии като плаващи офшорни вятърни паркове, напреднали системи за съхранение на енергия и зелен водород, които доскоро се смятаха за скъпи, вече набират пазарна сила. Това са и стратегическите приоритети в програмата на ЕК за конкурентоспособност до 2029 г.

Според ЦИД, за да реши енергийният ребус, Европа трябва да заложи на комплексни решения: