ЦИК започва регистрацията на инициативни комитети за президентските избори

От днес до 14 септември Централната избирателна комисия (ЦИК) приема заявления от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври.
За вторник е обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати съответно за президент и вицепрезидент.
Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от парти и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация - Евролевица" и от "Истината и само истината".
На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов.
Сега се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. Тези, които бъдат регистрирани от ЦИК имат срок до 22 септември да впишат своито кандидати за президент и вицепрезидент. Виждам, че ДПС вече са се регистрирали. Но не съм чул за техни кандидати. Градската мълва говори, че ГЕРБ няма да се регистрират, но Буци и Шиши са се разбрали ДПС да регистрират като свои кандидати двойка видни гербери. Които Буци, естествено, въобще не познава.
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Интересно, кой ли ще е кандидатът на ДПС.
Сега се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. Тези, които бъдат регистрирани от ЦИК имат срок до 22 септември да впишат своито кандидати за президент и вицепрезидент. Виждам, че ДПС вече са се регистрирали. Но не съм чул за техни кандидати. Градската мълва говори, че ГЕРБ няма да се регистрират, но Буци и Шиши са се разбрали ДПС да регистрират като свои кандидати двойка видни гербери. Които Буци, естествено, въобще не познава.