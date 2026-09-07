ЦИК започва регистрацията на инициативни комитети за президентските избори

От днес до 14 септември Централната избирателна комисия (ЦИК) приема заявления от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври.

За вторник е обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати съответно за президент и вицепрезидент.

Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от парти и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация - Евролевица" и от "Истината и само истината".

На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов.