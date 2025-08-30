Цитат на деня: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски

"Пеевски и ДПС-НН са на път да погълнат ГЕРБ. Бойко Борисов преди беше един стар лъв, отглеждан в златна клетка от Пеевски. В момента е един стар лъв, който е притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски", каза в събота пред БНТ съпредседателят на “Демократична България“ Ивайло Мирчев.

Според него в момента се "подменят основите на политическото и икономическото влияние в Пловдив и Варна, които досега бяха в полето на ГЕРБ, вече са в полето на ДПС". Той прогнозира, че накрая партията на Пеевски ще "изяде" тази на Борисов.

Той казва, че Пеевски е реалният премиер на страната, а Росен Желязков само проформа.

"Почти няма министър, на който Пеевски да звънне и той да не рапортува. По-голямата част от министрите казват – да, слушам, изпълнявам", твърди Мирчев.

Той отрече, че коалицията ДБ, в която участва неговата партия ДаБГ, би заместила ДПС-НН като партньор на ГЕРб-СДС.

Ивайло Мирчев каза, че в началото на септември ПП-ДБ ще внесе вот на недоверие заради "завладяната държава", като дебатът ще бъде насочен именно към влиянието на Пеевски в управлението.

Мирчев каза, че за вота на недоверие няма да бъде търсена подкрепа от "Възраждане". "Те правят това, което им каже Бойко Борисов", каза той.