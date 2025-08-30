Цитат на деня: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски

"Пеевски и ДПС-НН са на път да погълнат ГЕРБ. Бойко Борисов преди беше един стар лъв, отглеждан в златна клетка от Пеевски. В момента е един стар лъв, който е притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски", каза в събота пред БНТ съпредседателят на “Демократична България“ Ивайло Мирчев.
Според него в момента се "подменят основите на политическото и икономическото влияние в Пловдив и Варна, които досега бяха в полето на ГЕРБ, вече са в полето на ДПС". Той прогнозира, че накрая партията на Пеевски ще "изяде" тази на Борисов.
Той казва, че Пеевски е реалният премиер на страната, а Росен Желязков само проформа.
"Почти няма министър, на който Пеевски да звънне и той да не рапортува. По-голямата част от министрите казват – да, слушам, изпълнявам", твърди Мирчев.
Той отрече, че коалицията ДБ, в която участва неговата партия ДаБГ, би заместила ДПС-НН като партньор на ГЕРб-СДС.
Ивайло Мирчев каза, че в началото на септември ПП-ДБ ще внесе вот на недоверие заради "завладяната държава", като дебатът ще бъде насочен именно към влиянието на Пеевски в управлението.
Мирчев каза, че за вота на недоверие няма да бъде търсена подкрепа от "Възраждане". "Те правят това, което им каже Бойко Борисов", каза той.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Фирма на братовчеда на Венету, Ради от Банкя купува веригата руски бензиностанции на Газпром за милиарди! Как се спестяват милиарди?
" Той беше лъв и то какъв?" Сега е малко плюшено, оскубено лъвче"
"Не пожелавай дома на ближния си – освен, ако не е Доган сарай; не пожелавай жената на ближния си – освен, ако не е Павела Митова; нито пожелавай нивата Му – освен, ако там не са фотоволтаиците на Рамадан Аталай; нито пожелавай роба Му – освен, ако робът не е Росен Карадимов; нито пожелавай робинята Му – освен, ако робинята не е Наталия Киселова; не пожелавай вола Му – освен, ако вола не Атанас Зафиров, не пожелавай осела му – освен, ако осела не е Тошко Йорданов; нито пожелавай някакъв негов имот в “Бурж Ал Халифа; не пожелавай нищо, което е на ближния ти. Защото всичко това е само за Твоя Бог, Феноменът Твой Шиши". От Десетте божи заповеди на Магнитски ,скрижали от ГЕРБ
Потърсих в интернет тиквен лъв и веднага се намери (вярно, не толкова оскубан): https://i.imgur.com/qZJvH0I.jpeg
Шизофренна алчност и лакомия(и безумна простотия), която я няма дори и при дивите животни и зверове . Дори хищниците като се наядат, бягат някъде да се скрият и не нападат хора или други животни. Нападат само ако са гладни или се чувстват застрашени. При Бойко Методиев Борисов наяждане и наплюскване няма, няма развитие , няма израстване остава си един блатен примат.
Борбата!!! Гласувайте за силите на Доброто! Може да сме некадърни и бездарни и чеп за зеле да не става от нас, нищо никога не сме постигали нито в опозиция, нито когатот управляваме ама много ни бива в борбата със Злото!!! Гласувай за Доброто! Осигури още един мандат на сладки заплатки в парламента, бъдете активни граждани и предайте посланието на Доброто! Доброто има нужда от още заплатки, борбата със злото е неравна и продължава до пенсия!!!
Перфектни провиждания от страна на Ивайло Мирчев, а и "дебелето Хипо мачка огладнелийо лъф" си е находка! За успокоение на "обърканата маса" от БГ-евроатлантски ГРАЖДАНИ-избиратели, трябва да кажа, че на фоня на голЕмата ГИБРИДНА "еуфория" по Нашенско се поражда едно значително разделение между възнемеряващите да гласуват на всякакви бъдещи избори наши сънародници: 1. Избирателите между 18 и 45-годишна възраст /без да са особено "вникнали в ПЕРЕходьното наше минало"/ са ... РЕАЛНО европейци, които …
немат никакво намерение да стават сесеСЕРЕианци иль "китайци"; 2. Посочените в т.1 гласоподаватели, макър и "доста разсеяно", са наясно, че ПУТлерь води братоубийствена война срещу Горда Украйна, и че може да Я разшири и до нашите "задунайковски" граници. Което ще ни накара да се мобилизараме войнишки, нале. 3. Икономики и социум от постЦОЦЯ не могат да осигурят бъдеще на ПОКОЛЕНИЕТО, което сэздават посочените в т.1 и т.2. български ГРАЖДАНИ... ТАКА ЧЕ, всичко с времето си ИЗБИРАТЕЛНО!
Галя, гааааа, гаааааааааа .... THE RAVEN. FROM TOLBUCHIN !!!! :))))))))
Медийното пространство се предоставя на посредствени артисти с детски физиономии и бретончета. Скучно стана навсякъде.
Бойко, начукай им канчетата на тия шарлатани и ги пращай да сядат в скута на Пеевски! Защото са много прости и много грозни! ;)