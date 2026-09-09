ЦСКА получи акт 16 за стадион "Българска армия", може да го открие срещу "Монако"

Футболният клуб ЦСКА е получил акт 16 за реконструирания стадион "Българска армия" и планира да се завърне на обновения си дом след паузата за националните отбори, съобщиха от тима в сряда.

"Армейци, днес е исторически ден за цялата ни общност – една от последните и най-важни стъпки към завръщането в нашия дом вече е направена! Днес стадион "Българска армия" официално получи необходимия документ - акт 16, с който съоръжението вече е въведено в експлоатация", написаха от официалната страница на отбора.

Оттам допълват, че остава единствено стадионът да бъде предоставен за ползване на клуба. Вероятно става въпрос Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да издаде разрешението за ползване, защото към момента такова все още не е официално обявено.

"Амбицията ни е след предстоящата пауза за националните отбори ЦСКА най-накрая да се завърне в историческия си дом", пишат от ръководството на клуба.

Ако плановете им се осъщестят, това означава, че ЦСКА ще се завърне на стадион "Българска армия" след близо тригодишно отсъствие. Това може да се случи в европейски мач и то срещу френския гранд Монако.

Паузата за националните отбори ще продължи между 21 септември и 6 октомври, но веднага след това ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 в Бистрица на 10 октомври. Следващият домакински мач на тима е в първия кръг от третия по сила европейски турнир – Лига на конференциите, където ЦСКА посреща Монако на 15 октомври.

С получаването на разрешението за ползване обаче процедурата по връщането на футболните мачове на "Българска армия" не приключва. Нужни са проверки от Българския футболен съюз и Европейската асоциация UEFA.

Преди официалното откриване се предвижда и тестово събитие или приятелски мач, при който да бъдат проверени организацията на стадиона и системата за евакуация при присъствието на публика.

По неофициална информация, която се разпространява през последните седмици след червените привърженици такъв мач се проведе в края на септември срещу дублиращия отбор на ЦСКА.

Първият домакински мач на ЦСКА за българското първенство след паузата за националните отбори е срещу Лудогорец.

Последният мач на "Българска армия" в предишния вид на съоръжението беше на 10 декември 2023 година срещу Лудогорец.

"Българска армия" беше собственост на държавата преди да го апортира в съвместно дружество с частна фирма на футболния клуб през 2023 г. Държавата влезе в компанията с още няколко имота, включително и тренировъчната база на клуба в "Панчарево", а частните съдружници с парична вноска.

Дружеството-собственик на стадиона "Спортни имоти Българска армия" АД е с капитал от почти 57 млн. лв., което представлява оценката на имотите в Борисовата градина и тренировъчната база в Панчарево.

Държавното участие е под формата на земята, а участието на ЦСКА е под формата на парична вноска в размер на близо 29 млн. лв., която беше внесена изцяло през май 2024 г. Инвеститорът поема и ангажимента да изгради стадиона, който по първоначална информация беше оценяван на на 90-100 млн. лв.

Официално дейностите по реконструкцията започнаха през есента на 2024 година. Очаква се "Българска армия" ще бъде стадион от четвърта категория на UEFA с капацитет от 18 540 места за мачовете от българското първенство, както и 16 819 места за европейските турнири.

През юни стана ясно, че Държавата и футболният клуб ЦСКА ще продължат да имат равни дялове в съвместното публично-частно дружество. По неофициална информация на Mediapool е имало сериозен натиск от страна на собственика на клуба – хазартния бос Валтер Папазки стадионът да стане изцяло собственост на ЦСКА, но това не се случи.

Темата със стадион "Българска армия" беше повдигната и около дискусиите за подробния устройствен план на Борисовата градина.

В официалния сайт за "Българска армия" се посочва, че желаещите да използват личните си автомобили ще могат да ползват някои от обществените паркинги в района на столичния парк.

Според изискванията на UEFA от 2025 г. в зависимост от своята категория всеки футболен стадион трябва да разполага с минимален брой паркоместа, разположени в безопасна и охраняема зона, за VIP гости, други посетители и персонал.

За да получи модерното съоръжение на ЦСКА исканата четвърта категория, са нужни 150 паркоместа места. За трета категория пък трябват 100. Все още не е ясно къде ще бъдат те.

Mediapool отправи въпроси към клуба, дружеството и спортното министерство за казуса с паркирането, но не получи отговори от нито една от отговорните страни.

Според разрешителното за строеж не е позволено да има паркинг под съоръжението. Кадри, разпространени по време на реконструкцията, обаче показаха път под стадиона и затова се спекулира, че може да е изграден подземен паркинг.