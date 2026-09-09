ЦСКА спечели Суперкупата след победа над Левски

Жоел Цварц вкара два гола, а ЦСКА направи пълен обрат през второто полувреме и победи Левски с 4:2 в мача за Суперкупата на България. "Червените" изоставаха през първата част след попадение на Сержиньо, но надиграха категорично шампионите през втората и стигнаха до две попадения на нидерландеца, както и едно на Стефано Сенси от дузпа, предаде в сряда вечерта БНР.
Левски имаше игрово превъзходство през първото полувреме, а това си пролича от началото на мача. В шестата минута Сержиньо отправи първия точен удар с шут от далечно разстояние и осмата същото направи Евертон Бала. При корнера Марко Груич спечели висока топка на удобна позиция, но неговият удар с глава бе отразен от Фьодор Лапоухов.
ЦСКА отговори с неточен шут на Анджело Мартино, а Левски нанесе първия реален удар в 40-ата минута. Теодор Иванов спря опит на Майкон за извеждащ пас, но заложи топката на волето на Сержиньо и я изпрати в долния десен ъгъл.
Левски приключи полувремето с 59% притежание на топката и пет точни удара срещу само един за ЦСКА. "Червените" обаче натиснаха в началото на второто полувреме и бяха много близо до гол. Пастор се възползва от грешка на Кристиан Макун и излезе очи в очи със Светослав Вуцов, но се забави с удара и той бе избит от Кристиан Димитров.
ЦСКА натисна и не успя да изравни с първото положение, но го направи с второто. В 49-ата минута Мартино изпрати топката зад гърба на защитата на Левски, а Жоел Цварц я овладя, дриблира покрай излезлия да го посрещне Вуцов и вкара на празна врата за 1:1.
ЦСКА постигна пълен обрат в 65-ата минута, когато Алекс Сентейес направи дузпа за нарушение срещу Пастор, а Стефано Сенси се разписа от бялата точка. Само шест по-късно Цварц отбеляза второто си попадение в мача, когато навърза двама футболисти на Левски и преодоля Вуцов за 3:1 с удар в долния ляв ъгъл.
Двата отбора получиха по един червен картон в 81-та минута. Анджело Мартино задържа Кристиан Димитров агресивно и защитникът реагира с удар в лицето му. Последва меле, а главният съдия Геро Писков изгони с директни червени картони капитана на Левски и Макс Ебонг от "червените".
ЦСКА достигна и до четвърти гол в 89-ата минута. Стефано Сенси подаде на Йонаис Питас отляво и той центрира, а топката рикошира в Алдаир и влезе в мрежата за 4:1. В петата минута на добавеното време "сините" оформиха крайния резултат, след като Факундо Родригес игра с ръка и Левски получи дузпа, която Евертон Бала реализира.
ЦСКА завърши двубоя без треньора в оставка Христо Янев, който бе изгонен с червен картон заради неколкократно навлизане на терена.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Мирише на оттегляне на оставка ...
Голямата новина - червените боклуци победили сините говеда. ;)
Браво на ЦСКА и на Христо Янев за титлите с клуба. Шампиони.