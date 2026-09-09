ЦСКА спечели Суперкупата след победа над Левски

Жоел Цварц вкара два гола, а ЦСКА направи пълен обрат през второто полувреме и победи Левски с 4:2 в мача за Суперкупата на България. "Червените" изоставаха през първата част след попадение на Сержиньо, но надиграха категорично шампионите през втората и стигнаха до две попадения на нидерландеца, както и едно на Стефано Сенси от дузпа, предаде в сряда вечерта БНР.

Левски имаше игрово превъзходство през първото полувреме, а това си пролича от началото на мача. В шестата минута Сержиньо отправи първия точен удар с шут от далечно разстояние и осмата същото направи Евертон Бала. При корнера Марко Груич спечели висока топка на удобна позиция, но неговият удар с глава бе отразен от Фьодор Лапоухов.

ЦСКА отговори с неточен шут на Анджело Мартино, а Левски нанесе първия реален удар в 40-ата минута. Теодор Иванов спря опит на Майкон за извеждащ пас, но заложи топката на волето на Сержиньо и я изпрати в долния десен ъгъл.

Левски приключи полувремето с 59% притежание на топката и пет точни удара срещу само един за ЦСКА. "Червените" обаче натиснаха в началото на второто полувреме и бяха много близо до гол. Пастор се възползва от грешка на Кристиан Макун и излезе очи в очи със Светослав Вуцов, но се забави с удара и той бе избит от Кристиан Димитров.

ЦСКА натисна и не успя да изравни с първото положение, но го направи с второто. В 49-ата минута Мартино изпрати топката зад гърба на защитата на Левски, а Жоел Цварц я овладя, дриблира покрай излезлия да го посрещне Вуцов и вкара на празна врата за 1:1.

ЦСКА постигна пълен обрат в 65-ата минута, когато Алекс Сентейес направи дузпа за нарушение срещу Пастор, а Стефано Сенси се разписа от бялата точка. Само шест по-късно Цварц отбеляза второто си попадение в мача, когато навърза двама футболисти на Левски и преодоля Вуцов за 3:1 с удар в долния ляв ъгъл.

Двата отбора получиха по един червен картон в 81-та минута. Анджело Мартино задържа Кристиан Димитров агресивно и защитникът реагира с удар в лицето му. Последва меле, а главният съдия Геро Писков изгони с директни червени картони капитана на Левски и Макс Ебонг от "червените".

ЦСКА достигна и до четвърти гол в 89-ата минута. Стефано Сенси подаде на Йонаис Питас отляво и той центрира, а топката рикошира в Алдаир и влезе в мрежата за 4:1. В петата минута на добавеното време "сините" оформиха крайния резултат, след като Факундо Родригес игра с ръка и Левски получи дузпа, която Евертон Бала реализира.

ЦСКА завърши двубоя без треньора в оставка Христо Янев, който бе изгонен с червен картон заради неколкократно навлизане на терена.