"Цветущият" Борисов се върна и парламентът заработи

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се завърна в парламента "цветущ", по негови думи, и парламентът събра кворум за започване на пленарното заседание.
В началото се регистрираха 167 народи представители.
Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.
Приета беше и седмичната програма.
Миналата седмица, след заявката на лидера на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на управлението, парламентът не заседава три поредни дни. Освен това бяха отменени и голяма част от парламентарните комисии, както и заседанието на Министерския съвет.
В началото на днешното заседание беше отхвърлено предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) в дневния ред да бъде включено изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов относно множеството случаи на купуване на гласове на изборите за общински съветници в Пазарджик и дисциплинарното производство срещу бившия директор на Областната дирекция на МВР-Пазарджик Даниел Бараков. Не беше прието и искането на ПП-ДБ да бъде обсъден проект на решение за създаване на временна комисия за строителството на автомагистрала "Хемус".
Отхвърлено беше и предложението за включване в програмата на проект на решение за създаване на временна комисия относно дейността на Сорос и неговите фондации на територията на България. Йордан Цонев ("ДПС-Ново начало") призова депутатите да подкрепят създаването на тази комисия, защото рано или късно ще се стигне до това разследване, тъй като по думите му мрежата за влияние на Сорос е нанесла непоправими щети на бюджета, на българския бизнес и на неговите граждани с доносите, които е правила и продължава да прави и с овладяване на медиите. Искането на Цонев не беше подкрепено и при прегласуването.
От ПП-ДБ поискаха изслушване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев относно обстоятелствата по налагането и последващата отмяна на 10-годишните забрани за влизане в страната спрямо Олег Невзоров и Джони Читадзе и взаимодействието на ДАНС с прокуратурата във връзка с публичното съдебно производство срещу кмета на Варна. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов също подкрепи да има такова изслушване. Хубаво е да разберем какви са обстоятелствата, защото досега е нямало случай на екстрадиран за заплаха за националната сигурност да бъде върнат обратно, коментира Костадинов. По думите му в момента ДАНС толерира една украинска престъпна групировка в България. Предложението за включване в дневния ред на изслушването беше отхвърлено и при прегласуването.
Не бяха приети и исканията за отпадане на две точки от дневния ред - на законопроекта за водоснабдяването и канализацията, и на ратификацията на споразумението между България и Румъния за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав – FAST Danube 2".
В началото на пленарното заседание Наталия Киселова съобщи, че в парламента е постъпил указ на президента за връщане за ново обсъждане на приетите промени в Закона за ДАНС. Атанас Атанасов (ПП-ДБ) възрази, че законопроектът е разпределен на вътрешната комисия в парламента, а има ресорна комисия за контрол над службите за сигурност. Той призова законопроектът да отиде в ресорната комисия. Киселова отговори, че по правилник законопроектът се връща на водещата комисия.
Председателят на парламента съобщи, че е постъпило писмо от председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, с което уведомява за предсрочно прекратяване на мандата на члена на Фискалния съвет Атанас Атанасов поради смърт.
