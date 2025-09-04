Цяла Варна знае КОЙ: Стотици излязоха на протест в подкрепа на Благомир Коцев (Обновена)

Стотици протестират в осмата поред демонстрация в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Голям надпис "Цяла Варна знае КОЙ" е залепен на входа на Община Варна. Участниците в акцията са издигнали плакати "В полунощ тиквата става прасе", "Цяла Варна знае кой", "Варна за Благо" и др.

"Вече два месеца Благомир Коцев се събужда в ареста, а неговото невръстно дете е било повече време без баща си, отколкото с него. Продължаваме съпротивата, продължаваме да искаме освобождаването на Благомир Коцев и другите политически затворници", заяви изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, предаде БНР - Варна.

На поредния протест във Варна днес присъстват председателят на "Продължаваме промяната" и народен представител Асен Василев и бившият премиер и сегашен депутат от ПП акад. Николай Денков.

"Ние вървим към една тежка диктатура... Трябва да сме заедно - всеки с каквото може. Ако сме заедно, няма кой да ни победи - това е единственото, което ни трябва", каза акад. Денков, съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ.

Събралото се множество пред сградата на Община Варна скандира "Победа" и "Мутри, вън!".

Все повече хора се събират на мястото, където се провежда протеста. Той ще завърши по традиция на площад "Независимост". Предложението за промяна на мярката за неотклонение се бави от прокуратурата и това води до все повече протести в София и Варна.

"Правят ни на луди - две седмици едните не можели да си говорят с другите и затова мярката не се гледа... Ако до утре не са тръгнали към съда, другата седмица ние ще отидем лично в КПК, в прокуратурата и ще им помогнем да намерят къде са документите... Търпението си има граници и тези граници току-що бяха прекрачени", заяви пред събралото се множество Асен Василев.

ПП покани на протест Борисов, той не дойде

"Продължаваме промяната" (ПП) покани лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на протеста във Варна в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев.

До това се стигна, след като по-рано днес Борисов каза иронично: "Даже ми се ходи и на мен на протест – приятно е да пиеш бира и да викаш "защо не работят тия там".

По-късно от "Продължаваме промяната" написаха във Фейсбук:

"В отговор на заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че и той иска да ходи на протести, "Продължаваме Промяната" го каним тази вечер на протеста във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев. Нека г-н Борисов се разходи свободно сред варненци, за да чуе със собствените си уши какво мислят за ареста на техния кмет и за "Новото начало" на ГЕРБ във Варна".