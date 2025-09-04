Цяла Варна знае КОЙ: Стотици излязоха на протест в подкрепа на Благомир Коцев (Обновена)

Стотици протестират в осмата поред демонстрация в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Голям надпис "Цяла Варна знае КОЙ" е залепен на входа на Община Варна. Участниците в акцията са издигнали плакати "В полунощ тиквата става прасе", "Цяла Варна знае кой", "Варна за Благо" и др.
"Вече два месеца Благомир Коцев се събужда в ареста, а неговото невръстно дете е било повече време без баща си, отколкото с него. Продължаваме съпротивата, продължаваме да искаме освобождаването на Благомир Коцев и другите политически затворници", заяви изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, предаде БНР - Варна.
На поредния протест във Варна днес присъстват председателят на "Продължаваме промяната" и народен представител Асен Василев и бившият премиер и сегашен депутат от ПП акад. Николай Денков.
"Ние вървим към една тежка диктатура... Трябва да сме заедно - всеки с каквото може. Ако сме заедно, няма кой да ни победи - това е единственото, което ни трябва", каза акад. Денков, съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ.
Събралото се множество пред сградата на Община Варна скандира "Победа" и "Мутри, вън!".
Все повече хора се събират на мястото, където се провежда протеста. Той ще завърши по традиция на площад "Независимост". Предложението за промяна на мярката за неотклонение се бави от прокуратурата и това води до все повече протести в София и Варна.
"Правят ни на луди - две седмици едните не можели да си говорят с другите и затова мярката не се гледа... Ако до утре не са тръгнали към съда, другата седмица ние ще отидем лично в КПК, в прокуратурата и ще им помогнем да намерят къде са документите... Търпението си има граници и тези граници току-що бяха прекрачени", заяви пред събралото се множество Асен Василев.
ПП покани на протест Борисов, той не дойде
"Продължаваме промяната" (ПП) покани лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на протеста във Варна в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев.
До това се стигна, след като по-рано днес Борисов каза иронично: "Даже ми се ходи и на мен на протест – приятно е да пиеш бира и да викаш "защо не работят тия там".
По-късно от "Продължаваме промяната" написаха във Фейсбук:
"В отговор на заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че и той иска да ходи на протести, "Продължаваме Промяната" го каним тази вечер на протеста във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев. Нека г-н Борисов се разходи свободно сред варненци, за да чуе със собствените си уши какво мислят за ареста на техния кмет и за "Новото начало" на ГЕРБ във Варна".
13 коментара
Цяла Варна? Жълто-кафявата шарлатанска mediapool преекспонира. Направо се е възпалила. ;)
Ти-тът ,защо не се изплющите с лойко ма?
Баш си си тролев!!!
Онзи ден минах през Варна, Девненско шосе. Беше затънало в боклуци. Това е управлението на ПП!
Така говореха ченгетата и комунетата и през 1997- а година. :) Със същите думи. Между другото, къде е бил Борисов през 1997- а година??? ПП. Мазньо, да кажа ли? Интересно е, пък все се забравя.:)
Жълтопаветът, само да обясня ... Варна доколкото ми е известно е 400 хил. Без туристите. Това, че СТОТИЦИ били излезли в защита на Благо Схемата не значи нищо. Ни-що. Нищо. Нищичко. Нищи. Нула. Нищо. Вашия човек за-ми-на. Изгоре. Приемете го. Преглътнете го. Свикнали сте.
Шепа лумпени! ;)
Мутрата е арогантен и невеж хитрец. ПП ДБ упорито слизат до нивото му.
Може би някъде през пролетта на тази година випускът на Боце от Симеоново са имали кръгла годишнина от завършването.Имам близък човек от същият випуск,скромен и интелигентен човек,който каза,че е отсъствал най знаменития и няколко починали и болни.Цитирам - не чух нито един съвипусник да каже добра дума за господин Борисов...
Неграмотният милиционер от Банкя даже по улицата не излиза както всеки нормален човек. За другото Прасе да не говорим.