Цялата схема: Как държавата на ГЕРБ е въртяла милиони през краден касов апарат на кебапчия

Това е удивителната история на Ивайло Костов, дребен продавач на скара по софийските пазари. Изведнъж Ивайло се превръща по документи от дребен търговец в крупен доставчик на стоки, услуги и забавления за милиони левове за общини и министерства по време на управлението на ГЕРБ.

Как се случва това? През 2011 г. бусът на Ивайло е разбит пред дома му, а касовият му апарат е изчезнал. Данъчните са уведомени за кражбата на фискалното устройство, той получава входящ номер от НАП, а полицията започва разследване.

Ивайло Костов разказва пред Mediapool

Прокуратурата също се намесва и образува досъдебно производство.

Това обаче е само началото на една история, която в нормална държава би изглеждала абсурдно, но за България си е в реда на нещата. Никой не е застрахован.

Десет години след гореописаната кражба, кебапчията Ивайло няма информация докъде е стигнало разследването, но пък му излиза данъчна ревизия, от която се разбира как почти цялата държава, управлявана в онзи момент от ГЕРБ, е използвала неговия откраднат касов апарат.

Както установи журналистическото разследване на Mediapool, устройството се е превърнало в фантом, който обикаля страната, трупа оборот за милиони и издава касови бележки за общински рап-концерти и новогодишни празненства.

През него се продава служебно облекло за общинари и служители в домове за хора с умствена изостаналост, осчетводяват се ремонти за стотици хиляди, продават се застраховки и каквото друго човек може да се сети.

“Оказа се, че съм сменял гумите на колата на иракския посланик. В НАП има фактура“, разказва Ивайло пред Mediapool.

Десетки общини, управлявани от кметове на ГЕРБ, държавни институции, министерства, дори полицията, Народното събрание и Държавната финансова инспекция, се оказват клиенти на кебапчията Ивайло.

Стига се до абсурдната ситуация, в която полицията уж търси касовия апарат, а Национална служба “Полиция“ си купува неща от него.

През това време Ивайло е в неведение, но на негов гръб се трупат обороти за милиони. От време на време хора от НАП му звънят да го питат дали е издал една или друга фактура и той им отговоря отрицателно.

"Толкова време съм прекарал в НАП-Надежда да им обяснявам, че не съм издавал фактури, че по едно време се чувствах, че все едно работи там. Влизам, поздравявам, питам дали може едно кафе...", разказва той.

През по-голямата част от времето Ивайло Костов обаче няма идея колко мащабен бизнес се правил на негов гръб с крадения му касов апарат.

Кебапчията – милионер

“Аз съм известен със своята скара”, казва Ивайло в откровен разговор с Mediapool. Той няма представа как е възможно подобна схема да се случи и да му причини години обиколки, размотаване и безплодни обяснения из офисите на НАП.

Микробусът на Ивайло Костов е разбит на 9 януари 2011 година. Уведомени са всички институции, включително териториалната дирекция на НАП – София, офис „Надежда“.

Две години по-късно служители на НАП започват да го търсят за част от касовите бележки и фактурите, издавани от негово име.

Така се стига до 2021 година, когато на Ивайло е издаден пълен ревизионен доклад, с който е установено, че той е направил оборот от 3.775 милиона лева за периода 2015–2019 година. Но това не е най-интересната част.

НАП установява, че от името на Ивайло и с неговия касов апарат неустановени хора са правили бизнес буквално с цялата държава. Най-големият клиент е Столичната община, на която чрез открадното успройство са издадени над 500 фактури и касови бележки за повече от 100 000 лева за периода 2015–2019 година, показват документите, с които Mediapool разполага. Тогава кмет е Йорданка Фандъкова (ГЕРБ).

“Поне да ме бяха направили почетен гражданин“, шегува се Ивайло. “Аз съм най-известен в София с кебапчетата си, но така разбрах, че съм се занимавал с толкова много други неща.”

Изчисленията на Mediapool от данните в данъчна ревизия, връчена на кебапчията от София, показват, че най-големият клиент на откраднатия касов апарат са общини, ръководени от кметове на ГЕРБ. Това не е изненадващо, защото по това време повечето общини са с кметове от партията на Бойко Борисов.

Безспорен първенец е Столичната община, която е получила над 500 фактури с касови бележки от крадения апарат на стойност над 104 000 лева.

И до днес никоя институция не е проверила Столична община за тези сделки, които са добре известни на прокуратурата и НАП.

Второто място се оспорва от общините Ловеч и Симитли. И докато служителите на ловешката община с кметица Корнелия Маринова (ГЕРБ) са си купували предимно дрехи чрез касовия апарат на Ивайло, то в Симитли нещата стават наистина странни.

Община Симитли, прочула се с масовия преференциален вот за Стефан Апостолов (ГЕРБ), син на кмета Апостол, е правила наистина як бизнес с откраднатия касов апарат.

Издадените фактури, присъединени към ревизията, показват, че кебапчията Ивайло е организирал значителна част от новогодишното парти в Симитли през 2015 година.

Какво е продавано и кой е купувал?

През крадения касов апарат е продаден рап-концерт на община Симитли за 4800 лева и отделно хумористична програма за 4900 лева. По документи Ивайло е организирал и празника на Симитли за 5000 лева през 2017 година.

През апарата са осчетоводени също великденски пакети от рекламни материали за социално слабите в общината.

Издадени са фактури за близо 60 000 лева на община Симитли през крадения касов апарат за периода от 2015 до 2019 година. Подобна е общата сума на издадените касови бележки в полза на община Ловеч.

В топ 10 на общините, правили бизнес с крадения касов апарат през този период, влизат още Сандански (ГЕРБ), Благоевград (ГЕРБ), Перник (ГЕРБ), Луковит (БСП – Лява България), Годеч (ГЕРБ), Роман (широка коалиция), Божурище (ГЕРБ). Но в края на този списък сумите по сделките започват да спадат под 10 000 лева.

МФ и АДФИ са сред обслужените по схемата

Това не е всичко. Касовият апарат на Ивайло е осчетоводил продажби към най-различни държавни и общински органи, търговски банки, застрахователни дружества, Народното събрание, университети и училища, спортното министерство, транспортното министерство, здравното министерство, образователното министерство, финансовото министерство.

Има множество сделки с Министерството на финансите и дори Агенцията за държавна финансова инспекция! Откраднатият касов апарат е ползван десетки пъти от Информационния център на Министерството на отбраната. Ползван е от БФС, НСИ, Агенция “Пътна инфраструктура“, БАБХ, МВР, ВиК и още много други. Дори АЕЦ “Козлодуй“ е купувал от призрачния касов апарат.

Откраднатият касов апарат е използван буквално от половината държава за малки и не толкова малки покупки на дрехи, техника, автомобилни ремонти, строителни работи, доставка на храна за социални патронажи, празнични събития и почти всичко, което човек може да си представи.

Всичко това на обща стойност близо 3.8 милиона лева, превъртяни през един касов апарат.

По фактури Ивайло се оказва дори застрахователен брокер, което е навъртяло стотици хиляди левове по договори с посредници.

Разбира се, кебапчията не е видял нищо от парите, които са превъртени през общините на ГЕРБ, държавните институиции и дружества по време на управлението на Борисов.

“Преди си бил известен със скарата си, Ивайло. А сега какво правиш?“

“Сега продавам сладолед”, смее се бившият кебапчия, който твърди, че от една година никой от НАП не го е тормозил и се надява нещата да си останат така.

Според него причината данъчните да продължават проверката срещу него е “безхаберието“. “Нали нещо трябва да казват, че работят“, предположи той.

Дали някой е разследвал?

Върху фактурите са написани имената на служителите, които са извършвали сделките с хората, които са държали касовия апарат. Много от тях са попълнени ръчно – има три имена, подписи, точни суми, дати. Любопитното е, че Софийската районна прокуратура явно не е направила нищо, за да изясни схемата.

Ивайло Костов е защитаван про боно от столичната адвокатска кантора „Джулева и Аврамов“. Пред Mediapool адв. Антони Аврамов разказва как прокуратурата е спряла разследването през 2023г., след което го е прекратила същата година, без реално да свърши нещо съществено.

“Получателите на фактурите наброяват стотици юридически лица, държавни и общински учреждения, но Софийската районна прокуратура е избрала да проведе разпит на представители само на 8 от тях”, разказва адв. Аврамов.

”Прави впечатление, че половината от разпитаните лица са представители на търговски дружества, а останалите – общински служители от провинциалните общини Луковит, Сандански, Ловеч, Симитли, при положение че около 80% от фактурите са осчетоводени не от частни лица, а от държавни и общински служители със седалище в София”, казва той.

Въпреки събраните показания, от които става ясно, че трети лица са представили и/или осчетоводили фактурите, прокуратурата просто не ги е призовала.

Любопитното е как прокуратурата е привикала като свидетел самия шеф на “Спиди“ Валери Мектупчиян в очакване той да знае нещо по въпроса. Мектупчиян очаквано обяснява, че не познава човек на име Ивайло Костов. По веригата прокурорите стигат до служителка в “Спиди“, която излиза в документите, но тя не е призована за показания.

Същото се случва и с разпитите в община Сандански, която е купувала рап-концерти и всякакви други стоки и услуги с касови бележки от крадения касов апарат. Прокурорите стигат до Валентина Чорбаджийска, която е отговорна за счетоводството на „Домашен социален патронаж", където са били заведени издадените от ЕТ „Ивимекс-Ивайло Костов" документи. Чорбаджийска не е била призована да даде показания.

”Не са разпитани дори лицата, за които в представените разходо-касови ордери има данни, че са предали неистинските документи и въз основа на тях са получили суми без основание, при положение че наброяват стотици”, казва Аврамов.

Вреди за бюджета в огромни размери, но на кого му пука?

През 2025 г. разследването е прекратено заради изтичане на абсолютната давност от 5 години. Адв. Антони Аврамов обжалва от името на Ивайло Костов с твърдението, че прокуратурата е започнала разследване по грешен състав от Наказателния кодекс – създаване на документ с невярно съдържание.

Това е възможно най-лекият състав, по който може да се разследва схемата за милиони, въвлякла голяма част от държавата. Адв. Аврамов твърди, че минималното, което трябва да се разследват, са извършени данъчни престъпления и престъпления по служба.

“От държавния бюджет на министерства и агенции въз основа на неистински документи са изплатени парични суми, каквито не са били дължими. Доколкото общият размер на установените от НАП суми по фактурите възлиза на близо 4 милиона лева, то безспорно вредата за бюджета е в особено големи размери”, твърди адв. Аврамов в жалбата си до съда.

Бездействието на прокуратурата да разкрие схемата обаче лишава и Ивайло Костов от възможност да се защити пред НАП, напомня адвокат Ралица Даярова-Нюхтерен, която също се занимава с казуса с Ивайло.

“Тези приходи продължават да се водят на негово име, въпреки че е подаден сигнал“, казва тя и допълва: „Той излиза като най-големия доставчик на стоки и услуги за общините в България. Не можем да знаем дали има недобросъвестни служители, които си оправдават разходите чрез него. Или става въпрос за кметове, общински съветници или министри. Но винаги има някой недобросъвестен и той при всички положения не е Ивайло, чийто касов апарат е изчезнал и на чието име са генерирани приходи от почти четири милиона лева.”

В отговор на въпросите на Mediapool НАП обясни, че законът забранява да се коментират ревизионни производства. Приходната агенция казва, че прокуратурата все още не е приключила окончателно разследването за това как различните институции са използвали касовия апарат.