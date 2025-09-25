Турската БОТАШ сключи 20-годишна сделка за американски втечнен газ

Държавната енергийна компания "Боташ" подписа 20-годишно споразумение с търговската компания „Мъркюриа“ (Mercuria) за покупка на втечнен природен газ (LNG) от САЩ. Това съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в момент, в който американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Европа да спре енергийните покупки от Русия, предаде Ройтерс.
Споразумението дойде преди планираната среща между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон, която ще се проведе днес.
Русия е най-големият доставчик на газ на Турция, макар че Анкара диверсифицира източниците си през последните години.
Новото споразумение е едно от няколкото, които страната си осигури този месец преди изтичането тази година на споразумение с Русия за доставка на най-малко 16 милиарда кубически метра газ, отбелязва агенцията. Анкара засега не е договорила нови споразумения за доставки от Русия.
Държавната енергийна компания "Боташ" (BOTAS) подписа новото споразумение в Ню Йорк по време на посещение на Ердоган, като договори годишна доставка на 4 милиарда кубически метра втечнен природен газ за Турция от 2026 г., а общият обем на доставките възлиза на около 70 милиарда кубически метра.
Те ще бъдат осигурени от плаващи терминали в САЩ и съоръжения за регазификация в Турция, Европа и Северна Африка.
"Боташ" също така подписа дългосрочно предварително споразумение за втечнен природен газ с големия австралийски енергиен производител Woodside Energy, посочи Министерството на енергетиката в съобщение.
Споразумението предвижда доставки на около 5.8 милиарда кубически метра втечнен природен газ за “Боташ” за период от девет години от 2030 г.
Русия е доставила 40% от газовия внос на Турция, възлизащ на 52 милиарда кубически метра газ миналата година, а САЩ са били петият по големина доставчик на газ, осигурявайки 10% от вноса.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
БОТАШ превъртя и САЩ може БИ !
Ми и ат бол пари - купуват си газ! А имат бол пари щото един служебен министър подписа много изгоден договор. Изгоден за турците, да не си помислите нещо друго.