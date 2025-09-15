Турската полиция започва гранични патрули по река Марица

От следващата седмица екипи на турската полиция ще започнат гранични патрули с лодки по река Марица, съобщи началникът на полицията в Одрин Онур Карабурун, цитиран от "Хюриет дейли нюз“.
Река Марица в северозападната гранична провинция Одрин отдавна е пресечна точка за нелегални мигранти, както и за бегълци, опитващи се да избягат в чужбина. Неотдавна Гърция издигна стоманена ограда в някои части на реката, за да ограничи подобни движения, припомня "Хюриет дейли нюз“.
"Част от река Марица попада под юрисдикцията на полицията, докато друга част принадлежи на жандармерията. Съгласно указанията на валията на Одрин, двете служби вече ще провеждат съвместни патрули по реката“, заяви Карабурун вчера, като подчерта, че инициативата е част от по-широк проект, насочен към ограничаването на контрабандата и предотвратяването на бягството на членове на терористични организации през турско-гръцката граница.
Карабурун подчерта още, че в момента се набавят лодките, които са нужни за патрулирането по реката, като добави, че се очаква то да започне още следващата седмица.
Според миграционните власти в Турция през 2024 г. страната е депортирала 140 000 нелегални мигранти – най-големият брой, регистриран някога, отбелязва още "Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА.
