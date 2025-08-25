Турски министър отнесе глоба заради шофиране с над 220 километра

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу ще плати глоба за шофиране с превишена скорост, съобщи БТА. Той е карал с над 220 километра в час при нелеп опит да рекламира качеството на нова магистрала от Анкара до Нигде.
Уралоглу е споделил в социалните медии видеото, на което шофира със скорост, значително по-висока от допустимото. В Турция ограничението на магистрала е 140 километра. На видеото обаче се вижда, че министърът кара с 224 километра в час.
Постът му предизвика редица гневни реакции в социалните мрежи. Малко по-късно самият Уралоглу написа, че е бил засечен от устройство на полицията и вече е получил глоба.
"Седнах зад волана, за да видя състоянието на магистралата Анкара – Нигде. Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта", написа министърът и добави, че "спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички".
