Турция експулсира 10 бегълци, включително издирван от България

Сн. ЕПА/БГНЕС
Турските власти са експулсирали 10 бегълци, издирвани с червени и национални бюлетини от България, Германия, Белгия, Русия и Грузия, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от сайта "Хюриет дейли нюз“.
 
По информация на министерството девет от бегълците са издирвани от Интерпол, а един се издирва на национално ниво. Трима от издирваните са върнати на Германия, други трима на Грузия, двама – на Русия и по един на Белгия и България.
 
Експулсираното в България лице е издирвано за "умишлено убийство на партньора си“, пише БТА.

