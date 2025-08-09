Турция призова за единство на ислямските държави срещу плановете на Израел за Газа

Ислямските държави трябва да действат в пълен унисон и да работят за мобилизиране на международната общност срещу плана на Израел да поеме контрол над град Газа, заяви днес турският министър на външните работи Хакан Фидан, който е на посещение в Египет, предаде Ройтерс.

Свикано е извънредно заседание на Организацията за ислямско сътрудничество, съобщи Фидан на съвместна пресконференция с египетския министър на външните работи Бадр Абделати в Ел Аламейн.

Освен с Абделати турският външен министър разговаря днес и с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.

В петък израелският кабинет по сигурността одобри плана на премиера Бенямин Нетаняху за поемане на контрол над цялата територия на град Газа и разширяване на операцията в палестинския анклав.

Израелската армия ще подготви операция в Газа, като едновременно с това ще предоставя хуманитарна помощ на цивилни извън бойните зони.

Началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир се обяви срещу плана на Нетаняху, позовавайки се на евентуалния риск за заложниците, изчерпването на резервите на въоръжените сили и увреждането на международната легитимност на държавата. Но повечето министри изразиха мнение, че алтернативният план няма да "победи Хамас, нито ще осигури връщането на заложниците".

Премиерският съветник Дмитрий Генделман от своя страна докладва за "петте принципа за прекратяване на войната", приети от военно-политическия кабинет.

"Кабинетът с мнозинство от гласовете прие пет принципа за прекратяване на войната: разоръжаване на Хамас, връщане на всички заложници, както живи, така и мъртви, демилитаризация на ивицата Газа, израелски контрол върху сигурността в ивицата Газа, формиране на алтернативно гражданско правителство, което не е свързано нито с Хамас, нито с Палестинска национална власт", се казва в съобщението, публикувано в Telegram канала на съветника.

По време на няколко кръга преговори с посредничеството на Катар, Египет и САЩ, страните в конфликта не успяха да се споразумеят за условията на ново споразумение.