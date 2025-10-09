Турция се готви да намали покупките на газ от Русия и Иран за сметка на втечнен газ от САЩ

Енергийната стратегия на Турция застрашава позициите на Русия и Иран на външните пазари: до 2028 г. Анкара възнамерява да покрива повече от половината от нуждите си от природен газ чрез собствен добив и внос на втечнен природен газ (LNG), основно от САЩ, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на изчисления и данни за договорите.

Вашингтон публично оказва натиск върху своите съюзници, включително върху членката на НАТО Турция, да прекъснат енергийните си връзки с Москва и Техеран. По време на срещата им в Белия дом на 25 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп призова турския президент Реджеп Тайип Ердоган да намали покупките на руски енергийни суровини.

Разнообразяването на доставките би укрепило енергийната сигурност на Турция и би подкрепило амбицията ѝ да се превърне в регионален газов хъб. Според анализатори Анкара възнамерява да реекспортира в Европа втечнен природен газ (LNG) и собствено производство, като използва руския и иранския газ за вътрешно потребление.

"Турция дава сигнали, че ще се възползва от (глобалното) изобилие на втечнен газ", коментира Собет Карбуз от базираната в Париж Средиземноморска организация за енергия и климат, цитиран от Ройтерс.

Русия остава най-големият доставчик на газ за Турция, но делът ѝ на пазара е спаднал от над 60% преди две десетилетия до 37% през първата половина на 2025 г. Повечето европейски държави прекратиха вноса след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Договорите за руските газопроводи изтичат

Дългосрочните договори на Русия с Турция за доставка на 22 милиарда кубически метра газ годишно по тръбопроводите "Син поток" (Blue Stream) и "Турски поток" (TurkStream) са близо до изтичане. Договорът на Иран за 10 млрд.куб.м изтича в средата на следващата година, докато тези на Азербайджан, общо 9.5 млрд.куб.м, са валидни до 2030 и 2033 г.

Макар че Турция вероятно ще поднови част от тези споразумения, тя ще търси по-гъвкави условия и по-малки обеми, за да увеличи диверсификацията на доставките, посочва Карбуз.

Паралелно Анкара бързо разширява алтернативните източници. Държавната компания TPAO увеличава добива от местни находища, а държавни и частни фирми разширяват терминалите за внос на LNG, за да приемат доставки от САЩ и Алжир.

По изчисления на агенция Ройтерс, вътрешното производство и договорените количества втечнен газ ще надхвърлят 26 млрд.куб.м годишно от 2028 г., спрямо 15 млрд.куб.м през тази година.

Вносът на американски втечнен газ ще се удвои

Това би покрило над половината от турското търсене на газ от около 53 млрд.куб.м, като ще свие нуждите от тръбопроводен внос до около 26 млрд.куб.м – значително под сегашните 41 млрд.куб.м по действащи договори с Русия, Иран и Азербайджан.

В подкрепа на този преход Турция е подписала серия от сделки за внос на LNG от американски доставчици на обща стойност 43 милиарда долара, включително 20-годишен договор с Mercuria през септември.

Държавата вече разполага с капацитет за внос на LNG от 58 млрд.куб.м годишно – достатъчен да покрие цялото ѝ потребление, според турската енергийна борса.

Въпреки това руският газ продължава да тече с пълен капацитет, а Кремъл заяви, че сътрудничеството с Анкара остава силно.

Поне на теория, турската държавна компания BOTAS би могла да спре вноса на руски газ след две-три години, казва Алексей Белогориев от базирания в Москва Институт за енергия и финанси.

"Все пак това няма да се случи, тъй като руският газ е ценово конкурентен и създава излишък, който BOTAS може да използва като инструмент за натиск върху други доставчици" добавя той.