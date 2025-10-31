 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от "Хамас" на Израел

0 коментара
"Хамас", сн. ЕПА/БГНЕС
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от палестинското движение "Хамас" на Израел.
 
Сахар Барух беше отвлечен при атаката на 7 октомври от кибуца Беери.
 
Два месеца по-късно 25-годишният мъж беше убит по време на провалила се спасителна акция на израелската армия.
 
Неговото тяло, заедно с това на 84-годишния Амирам Купер бяха идентифицирани, след като вчера бяха предадени на Червения кръст, съобщи БНТ. 
 
Купер беше похитен със съпругата му Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз.
 
Израел съобщи, че той е починал през юни 2024 г., докато е бил в плен.
 
Досега "Хамас" е върнало на Израел 17 тела на заложници от общо 28.
 

Ключови думи

Израел Хамас
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни