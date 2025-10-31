Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от "Хамас" на Израел

Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от палестинското движение "Хамас" на Израел.

Сахар Барух беше отвлечен при атаката на 7 октомври от кибуца Беери.

Два месеца по-късно 25-годишният мъж беше убит по време на провалила се спасителна акция на израелската армия.

Неговото тяло, заедно с това на 84-годишния Амирам Купер бяха идентифицирани, след като вчера бяха предадени на Червения кръст, съобщи БНТ.