Убиецът от Борисовата градина излиза на свобода до дни

Йоан Матев, осъден за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина, ще бъде освободен от затвора в първите дни на септември. Това съобщи "24 часа". Информацията бе потвърдена от правосъдното министерство.

Матев е излежал присъдата си от 6.5 години затвор. Затова му предстои освобождаване.

Младият мъж бе осъден със занижено наказание, защото бе непълнолетен към момента на извършване на убийството. Делото срещу него приключи за шест години и той бе окончателно осъден през 2023 г. Тогава обаче се оказа, че е излежал повече от половината си присъда в условията на следствен и домашен арест. По закон тези срокове се приспадат от наказанието.

Иначе казано – още към момента на влизането му в затвора, Матев имаше право да поиска предсрочно условно освобождаване заради излежани повече от 50% от наказанието. Той наистина поиска такова, но едва през лятото на тази година. Съдът му отказа, но от присъдата му така или иначе оставаха само няколко седмици.

Игнатов бе убит в Борисовата градина през лятото на 2015 г. Разследването се проточи и до заподозрян се стигна чак през 2017 г. При последвалите разпити братът на Матев бе дал ключова информация на полицията. След това се оказа, че неговите показания не може да се ползват, защото не му било разяснено предварително, че може да не свидетелства, ако думите му ще уличат негов близък.