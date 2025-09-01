Убиецът от Борисовата градина излиза на свобода до дни

Йоан Матев, осъден за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина, ще бъде освободен от затвора в първите дни на септември. Това съобщи "24 часа". Информацията бе потвърдена от правосъдното министерство.
Матев е излежал присъдата си от 6.5 години затвор. Затова му предстои освобождаване.
Младият мъж бе осъден със занижено наказание, защото бе непълнолетен към момента на извършване на убийството. Делото срещу него приключи за шест години и той бе окончателно осъден през 2023 г. Тогава обаче се оказа, че е излежал повече от половината си присъда в условията на следствен и домашен арест. По закон тези срокове се приспадат от наказанието.
Иначе казано – още към момента на влизането му в затвора, Матев имаше право да поиска предсрочно условно освобождаване заради излежани повече от 50% от наказанието. Той наистина поиска такова, но едва през лятото на тази година. Съдът му отказа, но от присъдата му така или иначе оставаха само няколко седмици.
Игнатов бе убит в Борисовата градина през лятото на 2015 г. Разследването се проточи и до заподозрян се стигна чак през 2017 г. При последвалите разпити братът на Матев бе дал ключова информация на полицията. След това се оказа, че неговите показания не може да се ползват, защото не му било разяснено предварително, че може да не свидетелства, ако думите му ще уличат негов близък.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Защо да убива дете на съдия? Съдията е действал съгласно закона. Не е ли по-добре да убие дете на законодател, приел такъв закон? А не е ли най-добре да убие дете на някой избирател избрал такъв законодател?
Домашният арест Е излежаване на присъда. Казват го не адвокатите, а законът приет от законодателите, които ВИЕ сте избрали.
Такива са записани в закона. Разберете се със законодателите - вие ги избирате.
Сега да убие дете на някой съдия! :(
домашният арест НЕ е излежаване на присъда..., както и да ми се връткат и лезят некои адвокати...
И като е бил непълнолетен ? Какви са тези смешни наказания !