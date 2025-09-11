Убийството на Чарли Кърк: ФБР е открило оръжието, но стрелецът все още е на свобода

Убиецът на американския консервативен активист Чарли Кърк все още е на свобода, но ФБР съобщи няколко часа след фаталната стрелба, че е намерило мощна пушка и е проследило движенията на заподозрения стрелец. Разследващите твърдят, че разполагат с "качествени видеозаписи" на нападателя, но засега не са успели да го идентифицират и не публикуват кадрите.
Съюзникът на президента Доналд Тръмп беше застрелян в университет в щата Юта. Полицията продължава издирването на извършителя, след като разследващите определиха убийството като "целенасочена" атака.
Заподозреният добре се е вписвал в университетската среда и "изглежда на възраст като колежанин", заяви комисарят на Департамента по обществена безопасност на Юта Бо Мейсън.
Разследващите смятат, че заподозреният е мъж, съобщи представител на ФБР.
Видеа, разпространявани онлайн, показват как Кърк, който е съосновател на Turning Point USA, се свива след изстрел, а от врата му потича кръв.
Освен пушката, за която се смята, че е използвана в сряда при стрелбата срещу Чарли Кърк, властите са открили и отпечатък от обувка, отпечатък от длан и следи от предмишница, които ще бъдат анализирани, каза Робърт Болс от ФБР.
Властите са успели да получат "добро видео" на лицето, което смятат за убиеца на Чарли Кърк.
"Имаме добро видео на този човек. Няма да го публикуваме засега", каза Мейсън. "Работим с технологии и методи за идентификация на лицето. Ако не успеем, ще се обърнем към вас, медиите, и ще го разпространим публично, за да ни помогнете в идентифицирането. Но засега сме уверени в способностите си", заяви той на пресконференция, цитиран от Си Ен Ен.
Той добави, че властите искат "да продължат по начин, който пази всички в безопасност и движи процеса правилно".
Майка на мъж, разпитан от ФБР и впоследствие освободен, каза, че синът ѝ е бил на събитието на Кърк, защото го харесва, и просто е бил въвлечен в хаоса.
"Харесва го. Посети конференция на Turning Point в Детройт", каза Жулиет Куреши за сина си Закария, на 25 години.
Закария разказал на семейството си, че е бил на около 7–8 метра, когато е прострелян Кърк и "първоначално не бил сигурен дали шумът е пиратка", след като се чул изстрел.
"За миг не беше ясно дали е част от събитието", каза Куреши. "Отведоха го набързо. Не е видял кръв."
След като името на сина ѝ било публично свързано със стрелбата, срещу него са отправени заплахи онлайн.
Бо Мейсън и Робърт Болс признаха, че са установили няколко лица, представляващи интерес за разследването. Въпреки че са били освободени след разпитите, те са били подложени на заплахи.
"Помолихме обществото да прояви търпение към разследващия процес", каза комисарят Бо Мейсън и добави: "Молим ви да не се намесвате по отношение на тези хора и процеса. Те не заслужават тормоз само защото са били обект на разследване."
Той съобщи, че са получили над 130 сигнала във връзка с убийството и всички те се разследват пълноценно. Болс призова всеки, който има видео или снимки от стрелбата, да ги предостави на ФБР.
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс заминават в четвъртък за Солт Лейк Сити, за да изразят съболезнования на семейството на Кърк.
Случаят предизвика вълна от осъждане и политически шок отвъд партийните линии в САЩ. "Какво се превърнахме?", питат редица политически фигури, докато общественият дебат около насилието и политическото напрежение в страната се засилва.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Чух че се организира безплатна екскурзия до Северна Корея на разноски на корейците? Къде е тетрадката да се запиша ?
Тъй тъй . В Швеция 8 часа привечер улиците опустяват , като в филм на ужасите. Много е висока продължителността. Избивате политическите си противници, само вие и нацистите сте го правили . Мръсно племе сте и ще си.получите заслуженото. Ще вис..те по електрическите стълбове , децата ви , като отиват на училище сутрин да ви гледат.
Виждал си ти девствен чаршаф , само като те оп..ваха наборите в казармата.
Аз пък си залагам гъ-Zът, че няма да го хванат ! Което означава, че тайничко се надявам да го хванат, а мен да ме кле-цат !!
Затова в либералните държави продължителността на живота е най-висока, уродчето ми. 10 демократични щата водят класацията по продължителност на живота и в Америка, а на опашката са 9 републикански щата. Също така, 75% от БВП-то там се произвежда при демократите, където са и 90% от университетите и научните и културни центрове, така че само си представи колко си прост да целуваш каубойските ботуши.
Обзалагаме ли се, че ще бъде не демократ, а разочарован избирател на Тръмп?
Таа тъпотия ти е като девствен чаршаф, легитимира статута ти публично
Няма по големи убийци и терористи от либер..стията. И точно като с такива трябва да действаме срещу тях.
Сетая, то е ясно, че като го заловят ще го обявят за демократ