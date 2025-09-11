Убийството на Чарли Кърк: ФБР е открило оръжието, но стрелецът все още е на свобода

Убиецът на американския консервативен активист Чарли Кърк все още е на свобода, но ФБР съобщи няколко часа след фаталната стрелба, че е намерило мощна пушка и е проследило движенията на заподозрения стрелец. Разследващите твърдят, че разполагат с "качествени видеозаписи" на нападателя, но засега не са успели да го идентифицират и не публикуват кадрите.

Съюзникът на президента Доналд Тръмп беше застрелян в университет в щата Юта. Полицията продължава издирването на извършителя, след като разследващите определиха убийството като "целенасочена" атака.



Заподозреният добре се е вписвал в университетската среда и "изглежда на възраст като колежанин", заяви комисарят на Департамента по обществена безопасност на Юта Бо Мейсън.



Разследващите смятат, че заподозреният е мъж, съобщи представител на ФБР.

Видеа, разпространявани онлайн, показват как Кърк, който е съосновател на Turning Point USA, се свива след изстрел, а от врата му потича кръв.



Освен пушката, за която се смята, че е използвана в сряда при стрелбата срещу Чарли Кърк, властите са открили и отпечатък от обувка, отпечатък от длан и следи от предмишница, които ще бъдат анализирани, каза Робърт Болс от ФБР.



Властите са успели да получат "добро видео" на лицето, което смятат за убиеца на Чарли Кърк.



"Имаме добро видео на този човек. Няма да го публикуваме засега", каза Мейсън. "Работим с технологии и методи за идентификация на лицето. Ако не успеем, ще се обърнем към вас, медиите, и ще го разпространим публично, за да ни помогнете в идентифицирането. Но засега сме уверени в способностите си", заяви той на пресконференция, цитиран от Си Ен Ен.



Той добави, че властите искат "да продължат по начин, който пази всички в безопасност и движи процеса правилно".



Майка на мъж, разпитан от ФБР и впоследствие освободен, каза, че синът ѝ е бил на събитието на Кърк, защото го харесва, и просто е бил въвлечен в хаоса.



"Харесва го. Посети конференция на Turning Point в Детройт", каза Жулиет Куреши за сина си Закария, на 25 години.



Закария разказал на семейството си, че е бил на около 7–8 метра, когато е прострелян Кърк и "първоначално не бил сигурен дали шумът е пиратка", след като се чул изстрел.

"За миг не беше ясно дали е част от събитието", каза Куреши. "Отведоха го набързо. Не е видял кръв."

След като името на сина ѝ било публично свързано със стрелбата, срещу него са отправени заплахи онлайн.

Бо Мейсън и Робърт Болс признаха, че са установили няколко лица, представляващи интерес за разследването. Въпреки че са били освободени след разпитите, те са били подложени на заплахи.



"Помолихме обществото да прояви търпение към разследващия процес", каза комисарят Бо Мейсън и добави: "Молим ви да не се намесвате по отношение на тези хора и процеса. Те не заслужават тормоз само защото са били обект на разследване."



Той съобщи, че са получили над 130 сигнала във връзка с убийството и всички те се разследват пълноценно. Болс призова всеки, който има видео или снимки от стрелбата, да ги предостави на ФБР.



Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс заминават в четвъртък за Солт Лейк Сити, за да изразят съболезнования на семейството на Кърк.



Случаят предизвика вълна от осъждане и политически шок отвъд партийните линии в САЩ. "Какво се превърнахме?", питат редица политически фигури, докато общественият дебат около насилието и политическото напрежение в страната се засилва.