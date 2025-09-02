"Уча право, не работя, харча пари и искам да стана прокурор"

"Уча право, не работя, обичам да харча пари. Бих искала да стана политик или полицай... Искам да стана прокурор".
Това казва Eмили Шишкова - участничка в риалити предаването "Ергенът: Любов в рая".
Попитана защо иска да стане прокурор, тя отговаря: "Не знам".
"Според мен жените политици говорят интелигентно. Изглежда ми, че използват думи, които са сякаш от помагала, които са чели много", посочва Шишкова, по чиито думи най-големият ѝ проблем е, че няма чанта за 100К, но ако някой ѝ подари такава – щяла да се омъжи за него.
"Имам няколко корекции - гърди, ринопластика, скули, устни, зъби. Косата е купена", казва тя за себе си. А като желан "жест на нежност" към себе си посочва: "Кинти на нощното шкафче".
7 демократични петилетки! 4 от тях в нато! 3 и половина- в ес! Видими резултати! КОЙ пръв ще каже, че "Путин му бил виновен" :D :D :D ?
много показателно щеше да е..., ако тая ... кандидат-булка беше споделила и за кого гласува, га има избори... ;-)
То горе долу са такива младите прокурорки/ дъщеря , любовница на някой от системата /. В държавната администрация , младите - неграмотни , са повече от грамотните.
Ужас, како!