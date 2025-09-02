"Уча право, не работя, харча пари и искам да стана прокурор"

"Уча право, не работя, обичам да харча пари. Бих искала да стана политик или полицай... Искам да стана прокурор".

Това казва Eмили Шишкова - участничка в риалити предаването "Ергенът: Любов в рая".

Попитана защо иска да стане прокурор, тя отговаря: "Не знам".

"Според мен жените политици говорят интелигентно. Изглежда ми, че използват думи, които са сякаш от помагала, които са чели много", посочва Шишкова, по чиито думи най-големият ѝ проблем е, че няма чанта за 100К, но ако някой ѝ подари такава – щяла да се омъжи за него.

"Имам няколко корекции - гърди, ринопластика, скули, устни, зъби. Косата е купена", казва тя за себе си. А като желан "жест на нежност" към себе си посочва: "Кинти на нощното шкафче".