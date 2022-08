Участие на премиера Сана Марин в бурен купон предизвика скандал във Финландия

Участие на министър-председателя на Финландия Сана Марин в бурен купон с приятели предизвика противоречиви политически и обществени реакции, след като видео в социалните мрежи показа разюзданите забавления пред камера.

Във видеото се вижда как 36-годишната Марин е на колене на дансинга, с ръце зад главата, танцувайки, докато пее.

"Разочарована съм, че това е станало публично достояние. Прекарах вечерта с приятели. Разпусках, доста диво, да. Танцувах и пях", заяви Сана Марин.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw