Учени: Задава се нова смъртоносна болест

Учени обявиха, че са открили ново смъртоносно заболяване сред мъжете

Специалистите са нарекли новия синдром VEXAS, който може да доведе до 40 % смъртност сред носителите му. Пациентите страдат от автовъзпалително заболяване, температура, активно образуване на тромби, както и възпалителен процес в хрущялната и белодробната тъкан. Резултатите от изследванията са публикувани в списание "The New England Journal of Medicine".

Учените свързват това заболяване със соматични мутации на гена UBA1, който се намира в Х-хромозомата. В рамките на изследването мутации са били открити сред 25 мъже, а към края на проучването –у още 25. Според учените, броят на заболелите може да е значително по-висок.

Експертите допускат, че заболяването е свързано с появата на възпалителни синдроми сред възрастните, за които по-рано се смяташе, че нямат връзка помежду си.