Ученикът, който създаде "Черна писта", е будител на годината

18-годишният ученик от София Мартин Атанасов беше избран за “Будител на годината 2025“ в традиционната кампания на Българското национално радио заради създадената от него интерактивна карта на тежките катастрофи в страната.
Той е най-младият носител на престижното отличие в 12-годишната история на инициативата на БНР.
Проектът му “Черна писта“ бе създаден без външно финансиране и обединява данни за над 177 хиляди пътни произшествия в България през последните пет години. Така Мартин Атанасов успя да посочи най-опасните участъци по пътищата.
“Моят проект, за съжаление, беше подтикнат от трагедията със Сияна, която обедини обществото и показа, че заедно можем да се справяме с проблемите“, каза Мартин Атанасов по време на церемонията.
В своята реч той посвети отличието на всички млади и активни българи – студенти, лекари, спортисти и доброволци – които ежедневно се борят с апатията в обществото.
“Будителството е онази светлина, която ни води в мрака. И будителите у нас са много. Нашият дълг като общество е да им даваме път, особено на онези млади хора, които вече показват какво може България“, каза Атанасов.
Останалите финалисти в кампанията бяха дарителската инициатива „Аз вярвам и помагам“, Благовеста Пугьова от фондация „Подари време“, писателят Иван Ланджев, доброволците, които гасиха огромните пожари в страната през лятото, Кристина Патева-Маринова, както и Николай Попов – баща на загиналата Сияна, чиято смърт стана повод за обществен дебат за пътната безопасност.
