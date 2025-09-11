Училищата ще запознават децата с евро банкнотите с информационни табла

Информационни табла и допълнителни материали в училищата ще информират учениците по повод въвеждането на еврото в България от януари 2026 г. Това стана ясно в четвъртък от думите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който присъства в Благоевград на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на европейската валута у нас.
"Мисля, че учениците бързо ще се запознаят с новите банкноти", каза просветният министър и подчерта, че българските ученици по-скоро имат проблем с базовата и функционалната грамотност, отколкото с финансовата.
Според него големите ученици по-бързо ще свикнат с промяната, а на малките ученици ще помогнат родителите и учителите.
"В учебниците имаме задачи и картинки, свързани с българския лев, това не е проблем. Няма да печатаме предварително учебници. Учителите си знаят работата как бързо да трансформират задачите", отбеляза Вълчев.
Той обърна внимание, че преди девет години с последните промени в учебните програми са били заложени теми, свързани с финансовата грамотност.
"Има заложени теми за бюджет, кредити, приходи и разходи. Това не означава, че са достатъчно, могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещите промени в учебните програми", обясни той.
По думите му разговорът за еврозоната е деформиран от информационната среда, в която живеем. Институциите обаче могат да кажат какво е правилно и какво може и трябва да се направи.
"Предизвикателствата пред образователната система са относително скромни спрямо тези пред другите институции. Ние ще направим всичко, което е необходимо", увери Вълчев.
