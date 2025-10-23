Училище в София се напука, наблизо се строи метро

Пукнатини са се появили по сградата на 93-о училище "Александър Теодоров - Балан" в софийския район "Слатина". За това сигнализираха родители и ученици. По неофициална информация част от третия етаж на сградата е преграден превантивно, за да се минимизират вибрациите.

В близост до училището, което се намира на ул. "Гео Милев", се строи една от станциите на новия лъч на метрото, който трябва да минава през "Слатина" и под тази улица. Официално връзка между строителството на метростанцията и проблемите със сградата на училището няма. От общинското дружество "Метрополитен", което отговаря за строежа на метрото, твърдят, че наблюдават всички сгради в района и отклонения не са установени.

От Столичната община обясниха за Mediapool, че при първоначална проверка на служители на районната администрация е установено, че пукнатините са в зоната на работеща дилатационна фуга и "конструкцията на сградата е в добро състояние". "Необходимо е фугата да се обработи по подходящ начин", констатира проверката.

През юли 2025 г. е извършен повторен оглед от експерти на Столична община и районната администрация. "По време на огледа е установено наличието на пукнатини по етажите в зоната на дилатационната фуга между двата корпуса. От визуалния оглед се констатира, че най-вероятно се касае за недобре изпълнена дилатационна фуга и пукнатините са в довършителните слоеве (мазилка, шпакловка и т.н.) без да засяга конструкцията", казват от общината.

Пукнатини има по всички етажи на сградата, а заради бързото им разширяване, третият етаж е преграден в зоната на фугата. Той обаче се ползва, а достъпът е от друг вход.

Предписано е да се направи конструктивно обследване, с което да се установи състоянието на сградата и да се дадат предписания, при необходимост. "Очаква се изготвяне на становище от експерти от УАСГ, с които са проведени срещи за обследване на сградата", казват от общината.

От общинското дружество "Метрополитен" обявиха, че още преди започване на работата по тази част от подземната железница "на всички сгради, попадащи в обхвата на трасето, включително на 93-то СУ, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията".

"Наблюденията са постоянни и се извършват за целия период на строителство, като до настоящия момент никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания", твърдят от дружеството.

И допълват, че преди започване на изкопни дейности на метростанциите в участъка е изпълнена външна укрепваща конструкция, която да осигури стабилността на земния масив при изкопните работи.

През септември беше издадена заповед за евакуация на блок в кв. "Хаджи Димитър", по който се появиха опасни пукнатини. И той се намира в близост до строеж на метрото, но отново официална връзка с изграждането на подземната железница няма.