Учител е обвиняем заради секс с малолетна

Учител от столично училище е с повдигнато обвинение заради секс с малолетна ученичка. Обвиняемият е на 31 години.

Според разследващите учителят е извършил престъплението поне два пъти – през юни и през юли тази година в хостел в София. Няма обвинение за изнасилване.

Към момента обвинеямият остава в ареста за 72 часа.