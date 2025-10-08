Учител по физическо ще бъде съден заради секс с малолетна

Районната прокуратура в София е внесла обвинителен акт срещу учителя по физическо от столичното 31-во училище Х.К. Мъжът бе задържан в края на август по сигнал, че е имал връзка със своя 13-годишна ученичка.
Разследването е приключило за по-малко от два месеца, пише прокуратурата. Разпитани са свидетели и е установена комуникацията между двамата. Разговорите им са били в мобилно приложение.
Според разследващите учителят е извършил престъплението в края на юли в хостел в "Студентски град". Делото трябва да бъде насрочено от районния съд. По правило такива дела се гледат при закрити врати.
