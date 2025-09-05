Учителка в германско училище беше нападната с нож; нападателят бе прострелян и задържан

Учителка в техникум в западния германски град Есен беше ранена при нападение с хладно оръжие. Заподозреният бе прострелян от полицията и задържан, предаде ДПА.
Нападателят бе арестуван до главната жп гара в Есен.
Представители на службите за сигурност заявиха, че заподозреният, за когото се смята, че е 17-годишен ученик от Косово, който учи в техникума, е бил прострелян, след като се е нахвърлил с нож върху полицейски служители, и в момента е настанен в болница. Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга.
Учителката също е настанена в болница. Според говорител на спешните служби, животът ѝ е вън от опасност.
Няма други ранени при инцидента, като разследващите предполагат, че учителката е била умишлено набелязана. Полицията изпратила на място голям брой служители и е обградила сградата.
Журналисти от ДПА впоследствие са наблюдавали разполагането на специална оперативна група близо до централната жп гара в Есен, където мъжът е бил задържан.
Говорител на градските власти заяви, че училището е общински техникум с около 1780 ученици.
Според сайта на институцията тя предлага курсове в професионални области като обществено хранене и домашно стопанство, както и социални грижи и здравеопазване. Есен е голям град в гъстонаселената Рурска област, в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия.
