Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста за постоянно

Софийският районен съд постанови мярка "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. Това каза пред журналисти след края на заседанието прокурор Йордан Стоянов, цитиран от БТА. Мярката на учителя се гледаше при закрити врата в четвъртък и медии не бяха допуснати в залата.
Пред съда мъжът е обявил, че съжалява за случилото се. Адвокатът му, цитиран от Нова телевизия, подчерта, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им. Седмокласничката била инициатор, а първоначално двамата си разменяли литература.
31-годишният преподавател е имал сексуална връзка със своя 13-годишна ученичка. Обвиняемият е извършил престъплението поне два пъти – през юни и през юли тази година в хостел в София. Няма обвинение за изнасилване.
Предвиденото от закона наказание за полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г. е от 2 до 8 години затвор, дори да е със съгласието на малолетния.
Първите два пидофила
Разбира се,че е укоримо! Но девойката не се оплаква 2-3 месеца и преди началото на учебната година нещо се преобръща...
А защо не покажат снимка на 13-годишната МНОГОСТРАДАЛНА? Сигурно е смирена монахиня, забулена и гледаща хрисимо само надолу? Достатъчно е човек да застане пред някое училище и да разбере за какво огнище на зараза става въпрос! Чалга и полички до над кръста, цигари, татуировчици, пиърсинг, телефончета за 3000 лв. и "богат" речник от двайсет-трийсет думи...