Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста за постоянно

Софийският районен съд постанови мярка "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. Това каза пред журналисти след края на заседанието прокурор Йордан Стоянов, цитиран от БТА. Мярката на учителя се гледаше при закрити врата в четвъртък и медии не бяха допуснати в залата.

Пред съда мъжът е обявил, че съжалява за случилото се. Адвокатът му, цитиран от Нова телевизия, подчерта, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им. Седмокласничката била инициатор, а първоначално двамата си разменяли литература.

31-годишният преподавател е имал сексуална връзка със своя 13-годишна ученичка. Обвиняемият е извършил престъплението поне два пъти – през юни и през юли тази година в хостел в София. Няма обвинение за изнасилване.

Предвиденото от закона наказание за полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г. е от 2 до 8 години затвор, дори да е със съгласието на малолетния.