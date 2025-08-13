Удар по Борисов. Пеевски спира продажбата на държавни имоти

Делян Пеевски изненадващо се обяви в сряда против разпродажбата на държавни имоти, за които властите твърдят, че няма нужда. Това се случва по-малко от две седмици след като ДПС – Ново начало подкрепи заедно с ГЕРБ спорните поправки в Закона за държавната собственост, които развързаха ръцете на властите да продадат набързо поне 4400 имота.

Пеевски се активизира, когато наложеното вето от президента Румен Радев даде възможност за преразглеждане на промените.

Промяната на позицията на Пеевски поставя неговия партньор във властта Бойко Борисов в много неприятна ситуация. С гласовете на ДПС – Ново начало ветото на президента може да бъде прието и законът да бъде отменен. Пеевски използва обществен казус с голям отзвук, за да покаже на Борисов и цялото общество кой командва в управляващата коалиция.

“Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре! Активите са на хората и трябва да останат на хората!След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост“, казва Пеевски през страницата на ДПС – Ново начало.

Правният проблем при прокарването на законовите поправки според опозицията бе съмнението за липса на кворум. Във въпросното заседание председателят на парламента Наталия Киселова отмени процедура по проверка на кворума, поискана от опозиционите партии, които твърдяха, че в залата има 116 вместо нужните 121 депутата, но това не бе установено при гласуването.

“Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо. Затова предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия, с която да се спре разпродаването на държавна собственост“, твърди Пеевски.

Той се опитва да влиза в ролята на добър управленец, твърдейки, че всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората, а държавата като добър стопанин да бъде ангажирана с това.

Пеевски казва, че държавната собственост трябва да осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна, но натъртва, че съдбата на имотите трябва да се решава от местната власт, където той трупа сила.

“Първата стъпка за изпълнение на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и разработване на стратегия за управление на собствеността за всяко министерство, община и държавна структура“, твърди Пеевски.