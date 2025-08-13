Удар по Борисов. Пеевски спира продажбата на държавни имоти

Делян Пеевски изненадващо се обяви в сряда против разпродажбата на държавни имоти, за които властите твърдят, че няма нужда. Това се случва по-малко от две седмици след като ДПС – Ново начало подкрепи заедно с ГЕРБ спорните поправки в Закона за държавната собственост, които развързаха ръцете на властите да продадат набързо поне 4400 имота.
Пеевски се активизира, когато наложеното вето от президента Румен Радев даде възможност за преразглеждане на промените.
Промяната на позицията на Пеевски поставя неговия партньор във властта Бойко Борисов в много неприятна ситуация. С гласовете на ДПС – Ново начало ветото на президента може да бъде прието и законът да бъде отменен. Пеевски използва обществен казус с голям отзвук, за да покаже на Борисов и цялото общество кой командва в управляващата коалиция.
“Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре! Активите са на хората и трябва да останат на хората!След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост“, казва Пеевски през страницата на ДПС – Ново начало.
Правният проблем при прокарването на законовите поправки според опозицията бе съмнението за липса на кворум. Във въпросното заседание председателят на парламента Наталия Киселова отмени процедура по проверка на кворума, поискана от опозиционите партии, които твърдяха, че в залата има 116 вместо нужните 121 депутата, но това не бе установено при гласуването.
“Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо. Затова предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия, с която да се спре разпродаването на държавна собственост“, твърди Пеевски.
Той се опитва да влиза в ролята на добър управленец, твърдейки, че всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората, а държавата като добър стопанин да бъде ангажирана с това.
Пеевски казва, че държавната собственост трябва да осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна, но натъртва, че съдбата на имотите трябва да се решава от местната власт, където той трупа сила.
“Първата стъпка за изпълнение на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и разработване на стратегия за управление на собствеността за всяко министерство, община и държавна структура“, твърди Пеевски.
Другарят Пеевски сега играе ролята на национално отговорен политик, стреми се да начука качетата в главите на циганския си електорат, който е основна електорална маса на ДПСтата и въобще на България, за да го изберат за президент догодина.
Не мисля, че се противопоставя на Борисов , на самият Борисов пука му дреме за държавните имоти и хората, той не вижда, че той заедно с бизнес авера си Пеевски са наложили ново мутренско колониално робство на народа си.
Пеевски разчита на късата памет на циганската …
си електорална маса, която въобще не е видяла как той се отнасял до сега с държавни имоти.
Да си припомним, как с чадъра на Борисов той си приватизира държавното предприятие Булгартабак, окраде го и унищожи.
Първо взема кредит от личната банка на Путин ВТБ, купи го за дребни стотинки, веднага го препродаде за милиони на някаква куча марка британска компания пълна с руски капитали, а тя моментално го препродаде на друга куча марка британска компания и ликвидира. Но от това единствена полза имаше Пеевски, увеличи милионите си с крадене на държавна собственост и никой не му търси отговорност.
Булгартабаг беше СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕДПРИЯТИЕ в българската икономика, понеже представляваше цял отрасъл в еня- тютюнопроизводството. С унищожаването му бе унищожен и отрасъла и оставени хиляди хора безработни.
Още много подобни престъпления има Пеевски към народа си, но от народната омраза и дългата ръка на Темида го пази Борисов, чийто партия ГЕРБ държи прокурорската институция и тя е „забравила“ е да го търси за корупция и кражба на държавна собственост в особено големи размери.
Въобще Борисов и партията му държат съдената система за да не съди крадците сред нашия елит и ги гали с перо.
Това е мутренско колониално робство нахлузено от Борисов и ГЕРБ на българския народ и което е оставило държава България бе главния стълб на държавата въобще - съдебната система.
Това е направило държавата ни свинска кочина, да се управлява от престъпници начело с Борисов и Пеевски, които в коя да е друга правова държава на Европа ще лежат в пандиза, вместо са бъдат в парламента и управляват държавата.
Политици като Пеевски и Борисов са направили България УМРЯЛА ДЪРЖАВА !
Няма с какво,хехехеее. Виси му патлака като на мисира гушата веке
Това беше груб фаул отзад за нападатиля на Бистришките тигри, хехехеее. Само Шиши ще приватизира вече!
Див попуризъм за главите на наивници. Пеевски спира. А казал ли е Пее какво да стане с тези имоти след това?
Самата приватизация е провалена. Окрадоха се държавни имоти за над 130 милиарда лева, а в държавтата хазна от продажбата влязоха едва 1,7 милиарда, които дори 1/3 от окрадения държавен пенсионен фонд от времето на социализма не запълниха. Такава извършена приватизация, според правилата на европейската правова държава е НЕЗАКОННА , защото не беше извършена в целокупен обществен интерес( в интерес на всички граждани, понеже и те са собственици на тази държавна собственост), а в тесен партиен ингерес …
като облагодетелства единствено "моите и свои хора" на управлявалите през прехода партии.
За да се риши съдбата на тези държавни имоти е необходимо да се извърши пълно ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЯЛАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ.
По-скоро Шишо му гу начука.
Делян Шишман I започва неудържимо да левее популистки с крайната цел да взема електорат от Румен Радев...
Не е това, а друго. Пее се готви да стане президент, понеже брат му Бойко отказа да се кандидатира и оваканти местото за него. Пее не по малко е крал държавни имоти , но понеже знае, че прокуратурата е в ръцете на ГЕРБ и спи , пипа с копринени ръкавици към крадците като него сред елита ни, за това "стяга" от сега циганския си електорат да гласуват за него догодина.
ОПГ Гестапо за Эффективного Разграбване на България ГЭРБ (проруска крадлива групировка известна в БГ като ГЕРБ) и Джаба-свинкята се сритаха - Да видим кой кого и до кога - може би когато Джаба-свинкята и Данчо-ментата се докопат до повечето привлекателни активи на народа на България ...
Всичко провалено при приватизацятя трябва да се одържави :/ Това което работи се оставя,другото държавата да си го прибере :/