Удар по Борисов. Пеевски спира продажбата на държавни имоти

Красен Николов 14 коментара
Делян Пеевски, снимка БГНЕС

Делян Пеевски изненадващо се обяви в сряда против разпродажбата на държавни имоти, за които властите твърдят, че няма нужда. Това се случва по-малко от две седмици след като ДПС – Ново начало подкрепи заедно с ГЕРБ спорните поправки в Закона за държавната собственост, които развързаха ръцете на властите да продадат набързо поне 4400 имота.

Пеевски се активизира, когато наложеното вето от президента Румен Радев даде възможност за преразглеждане на промените.

Промяната на позицията на Пеевски поставя неговия партньор във властта Бойко Борисов в много неприятна ситуация. С гласовете на ДПС – Ново начало ветото на президента може да бъде прието и законът да бъде отменен. Пеевски използва обществен казус с голям отзвук, за да покаже на Борисов и цялото общество кой командва в управляващата коалиция.  

“Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре! Активите са на хората и трябва да останат на хората!След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост“, казва Пеевски през страницата на ДПС – Ново начало.

Правният проблем при прокарването на законовите поправки според опозицията бе съмнението за липса на кворум. Във въпросното заседание председателят на парламента Наталия Киселова отмени процедура по проверка на кворума, поискана от опозиционите партии, които твърдяха, че в залата има 116 вместо нужните 121 депутата, но това не бе установено при гласуването.

“Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо. Затова предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия, с която да се спре разпродаването на държавна собственост“, твърди Пеевски.

Той се опитва да влиза в ролята на добър управленец, твърдейки, че всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората, а държавата като добър стопанин да бъде ангажирана с това.

Пеевски казва, че държавната собственост трябва да осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна, но натъртва, че съдбата на имотите трябва да се решава от местната власт, където той трупа сила.

“Първата стъпка за изпълнение на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и разработване на стратегия за управление на собствеността за всяко министерство, община и държавна структура“, твърди Пеевски.

Ключови думи

имоти Бойко Борисов Делян Пеевски
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

14 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Dora Apostolova
    #14

    Другарят Пеевски сега играе ролята на национално отговорен политик, стреми се да начука качетата в главите на циганския си електорат, който е основна електорална маса на ДПСтата и въобще на България, за да го изберат за президент догодина.
    Не мисля, че се противопоставя на Борисов , на самият Борисов пука му дреме за държавните имоти и хората, той не вижда, че той заедно с бизнес авера си Пеевски са наложили ново мутренско колониално робство на народа си.
    Пеевски разчита на късата памет на циганската

  2. Pepa
    #13
    Отговор на коментар #1

    Няма с какво,хехехеее. Виси му патлака като на мисира гушата веке

  3. Pepa
    #12

    Това беше груб фаул отзад за нападатиля на Бистришките тигри, хехехеее. Само Шиши ще приватизира вече!

  4. Dora Apostolova
    #11

    Див попуризъм за главите на наивници. Пеевски спира. А казал ли е Пее какво да стане с тези имоти след това?

  5. Dora Apostolova
    #10
    Отговор на коментар #5

    Самата приватизация е провалена. Окрадоха се държавни имоти за над 130 милиарда лева, а в държавтата хазна от продажбата влязоха едва 1,7 милиарда, които дори 1/3 от окрадения държавен пенсионен фонд от времето на социализма не запълниха. Такава извършена приватизация, според правилата на европейската правова държава е НЕЗАКОННА , защото не беше извършена в целокупен обществен интерес( в интерес на всички граждани, понеже и те са собственици на тази държавна собственост), а в тесен партиен ингерес

  6. Кочо
    #9
    Отговор на коментар #1

    По-скоро Шишо му гу начука.

  7. марко василев
    #8

    Делян Шишман I започва неудържимо да левее популистки с крайната цел да взема електорат от Румен Радев...

  8. Dora Apostolova
    #7
    Отговор на коментар #4

    Не е това, а друго. Пее се готви да стане президент, понеже брат му Бойко отказа да се кандидатира и оваканти местото за него. Пее не по малко е крал държавни имоти , но понеже знае, че прокуратурата е в ръцете на ГЕРБ и спи , пипа с копринени ръкавици към крадците като него сред елита ни, за това "стяга" от сега циганския си електорат да гласуват за него догодина.

  9. Entdecken
    #6

    ОПГ Гестапо за Эффективного Разграбване на България ГЭРБ (проруска крадлива групировка известна в БГ като ГЕРБ) и Джаба-свинкята се сритаха - Да видим кой кого и до кога - може би когато Джаба-свинкята и Данчо-ментата се докопат до повечето привлекателни активи на народа на България ...

  10. кр
    #5

    Всичко провалено при приватизацятя трябва да се одържави :/ Това което работи се оставя,другото държавата да си го прибере :/

