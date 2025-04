Удар за ГЕРБ. Мария Габриел не бе избрана за зам.-председател на ЕНП

За първи път откакто има депутати в Европейския парламент ГЕРБ остава без свой човек в управата на ЕНП. Кандидатът на партията на Бойко Борисов - Мария Габриел не бе избрана в сряда за зам.-председател на Европейската народна партия. Лошата новина за ГЕРБ лъсна след като ЕНП обяви новото си ръководство и там липсваше - Габриел.

За вицепрезиденти на партията се състезаваха 12 кандидати при 10 вакантни места. Конгресът на ЕНП се проведе в испанския град Валенсия на 29 и 30 април.

Малко преди вота, Борисов обяви във фейсбук.

"Заедно с българската делегация във Валенсия гласувахме за генерален - секретар на ЕНП и за българската номинация за заместник - председател на партията - Mariya Gabriel."

От ноември миналата година Габриел е назначена за председател на Института "Робер Шуман" на Европейската народна партия. Назначението тогава дойде часове, след като стана ясно, че Габриел няма да бъде назначена за заместник генерален секретар на НАТО. Вместо нея поста зае Радмила Шекеринска, която е бивш вицепремиер и министър на отбраната на Северна Македония.

Лидерът на ГЕРБ пътува до Валенсия с кметовете на Пловдив и Стара Загора - Костадин Димитров и Живко Тодоров, евродепутати от ГЕРБ-СДС, народни представители, общински съветници и представители на младежката организация на ГЕРБ.

"Току-що избрахме новото си председателство на ЕНП! Това са хората, които ще работят рамо до рамо с нашите партии членки, за да постигнат резултати за гражданите в цяла Европа", публикуваха от ЕНП. Манфред Вебер остава лидер на партията за нов тригодишен мандат. За генерален секретар беше избрана испанката Долорес Монсерат.

We have just elected our new EPP Presidency! These are the people that will work hand in hand with our member parties to deliver for citizens all over Europe.



We listen. We lead. We deliver! ???????? pic.twitter.com/99C8QlM7LO