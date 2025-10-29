Украйна е поразила две руски петролни рафинерии и газопреработвателно съоръжение

Украинските въоръжени сили обявиха, че снощи са поразили две руски петролни рафинерии и газопреработвателно съоръжение, като в обектите са избухнали експлозии и пожари, предаде Ройтерс.

Атаките са поразили руската Марийска рафинерия, друг нефтопреработвателен завод в Новоспаско, както и газопреработвателно съоръжение в град Будьонновск, се казва в публикация в „Телеграм“ на украинския Генерален щаб.

Местни жители потвърдиха атаката срещу рафинерията в Новоспаско в Уляновска област, предаде Укринформ. Губернаторът на областта също потвърди, че е имало нападение, но не спомена рафинерията.

Дронове са поразили и нефтохимическия завод "Ставролен" в Будьонновск, в района на Ставропол. "Ставролен" е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия.

Ръководителят на местните власти потвърди за удари в града, но заяви, че атаката "не е причинила значителни щети".

Руското Министерство на отбраната заяви, че снощи в Русия са били свалени общо 100 украински дрона.

Украинската армия опроверга твърдения на Путин

Украинската армия съобщи, че твърденията на руския президент Владимир Путин, че град Купянск е обкръжен от руските сили са "фантазии", предаде Ройтерс.

Путин съобщи тази информация за североизточния украински град по-рано днес.

Оперативната група на украинските обединени сили заяви, че руските войски са в северната част на града, но добави, че твърденията за обкръжаване са неверни.

"Дийп стейт" – проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници – също не показва Купянск да е обкръжен от руските войски, отбелязва Ройтерс.

Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна, обяви днес Путин при посещението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс.

"Ситуацията в зоната на специалната военна операция се оформя благоприятно за нас. На две места - в град Купянск и град Красноармейск (Путин използва старото име на Покровск – бел. ред.) противникът се оказа блокиран, в обкръжение", заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.

"Русия е готова да осигури достъп на журналисти до блокираните украински военнослужещи. Политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решения, касаещи съдбата на своите съграждани, които са блокирани", отбеляза той, добавяйки, че Русия се безпокои от провокации на Киев по време на престоя на журналисти в зоната на обкръжените украински части, информира ТАСС.

"Готови сме заради журналистите да прекратим бойните действия за определено време - за два, три, шест часа", каза Путин.

Твърденията, че украинските сили в Купянск и Покровск са обкръжени бяха опровергани и от руски Z-блогъри тези дни. Те обвиниха началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов е излъгал руския президент.