Украйна използва тактика от Първата световна война за лов на руски дронове

Все по-масираните руски въздушни нападения с дронове принуждават украинските военни да търсят евтини начини за борба с тях. Спестявайки скъпи ракети за отблъскване на ракетни атаки, те са започнали да преследват дронове, използвайки спортни и учебни самолети Як-52. По този начин се унищожават над 10% от свалените над Украйна руски дронове дронове.

Дейностите на ескадрилата на 11-та армейска авиационна бригада напомнят събитията от Първата световна война, когато самолети са се сражавали помежду си от близко разстояние и стрелецът, седнал в открита кабина, се опитвал да улучи противника с картечница, пише The Wall Street Journal.

Кореспонденти на вестника посетили базата на бригадата и научили как се сражават нейните пилоти, много от които са пилоти-любители. Як-52 няма радар, а самолетът се насочва по радиото от наземните екипажи, докато не се осъществи визуален контакт. През зимата в кабината било толкова студено, че се изисквали дебели якета, ръкавици и стари каски за пилоти с кожена подплата.

Основните цели са разузнавателните дронове „Орлан“ и „Зала“, както и щурмовите дронове „Шахед“ и техните модификации. Те летят със скорост до 185 км/ч, което ги прави лесна плячка за „Як“, който може да достигне скорост до 300 км/ч. Около 10-12% от дроновете, прихванати от Украйна в нормален ден, се унищожават по този начин, казва пред изданието полковник Николай Лихацки, заместник-командир на 11-та бригада.

За да защити небето си, Украйна разполага, наред с други неща, с най-модерните западни системи за противовъздушна отбрана, включително зенитно-ракетната система „Пейтриът“ и изтребители F-16, които понякога се използват за сваляне на ракети и дронове. Дълго време дроновете бяха преследвани и от екипажи на пикапи с монтирани на тях тежки картечници. Но използването на ракети и на F-16 за борба с дронове е много скъпо, а модифицираните дронове Шахед (наричани в Русия „Геран“) са станали технически по-сложни. Например, те вече могат да летят на голяма височина, където са извън обсега на картечниците на мобилните бригади за противовъздушна отбрана, и след това да пикират ниско над целта.

През юли според Британския център за информационна устойчивост процентът на сваляне на дронове е бил около 89, но няколко месеца по-рано, когато Русия значително увеличи броя на ударите и самолетите, изпратени на рейдове, а започна да използва и нови тактики за борба със системите за противовъздушна отбрана, този дял рязко спадна. Минималната стойност беше през май - 47,2% (въпреки че сред дроновете има много „примамки“, фалшиви цели).

Ловът на дронове със саболети „Як“ се е превърнал в един от вариантите за решаване на проблема. Двучленни екипажи чакат на летището сигнал от наземната служба за проследяване за приближаването на дроновете и след като го получат, обикновено са във въздуха в рамките на 15 минути.

Самолетът лети на разстояние 60-90 м от дрона, след което стрелецът отваря кабината на крилото, навежда се и открива огън. Понякога пилотът успява да се приближи толкова близо, че може да наклони крилата на дрона с крилото на самолета си и да го избие от курса, казва Лихацки. Британски пилоти са използвали тази тактика по време на Втората световна война срещу германски ракети Фау-1.