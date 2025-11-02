Украйна изпрати спецчасти в Покровск, за да спре руския щурм (обновена)

Украйна е разположила специални сили в източния град Покровск, за да отблъсне мащабна руска атака, включваща хиляди войници, съобщи главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски.

Битката за стратегически важния град се засилва на фона на руски дронови и ракетни удари, извършени през нощта, при които загинаха шестима души, включително две деца, а десетки хиляди домакинства останаха без ток.

По думите на омбудсмана Дмитро Лубинец, децата – момчета на 11 и 14 години – са сред жертвите. Москва не коментира официално, но продължава да отрича, че напада цивилни цели. "Руските сили атакуваха регионите Днепропетровск и Одеса. Шестима души загинаха, включително две деца", съобщи офисът на главния прокурор на Украйна в Telegram. В отделен инцидент в южния регион Запорожие руски удар остави без електричество около 58 000 домакинства, потвърди губернаторът Иван Фьодоров.

Покровск, наричан "вратата към Донецк", е ключов логистичен център за украинската армия и основна цел на руските сили повече от година. Според Киев около 200 руски войници са пробили отбранителните линии в града, а други настъпват от юг и изток в клещообразно движение, съобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Преди войната Покровск е имал около 60 000 жители, но сега е почти напълно разрушен и обезлюден.

Сирски заяви в събота, че е наредил "консолидирани групи от специални части" да действат в града. "Държим Покровск," написа той в социалните мрежи.

Според украинската платформа DeepState, която проследява фронтовата линия чрез спътникови изображения, руските войски контролират малка част в южния сектор на града, докато останалите райони остават оспорвани.

Сирски подчерта, че Покровск не е обкръжен, но е под натиск от "вражеска групировка, наброяваща хиляди бойци".

"Продължава комплексна операция за унищожаване и изтласкване на противника от Покровск," каза той, добавяйки, че се полагат усилия за поддържане на снабдителните линии и че руските части се опитват "да проникнат в жилищни зони и да прекъснат нашата логистика".