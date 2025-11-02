Украйна изпрати спецчасти в Покровск, за да спре руския щурм (обновена)

Украйна е разположила специални сили в източния град Покровск, за да отблъсне мащабна руска атака, включваща хиляди войници, съобщи главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски.
Битката за стратегически важния град се засилва на фона на руски дронови и ракетни удари, извършени през нощта, при които загинаха шестима души, включително две деца, а десетки хиляди домакинства останаха без ток.
По думите на омбудсмана Дмитро Лубинец, децата – момчета на 11 и 14 години – са сред жертвите. Москва не коментира официално, но продължава да отрича, че напада цивилни цели. "Руските сили атакуваха регионите Днепропетровск и Одеса. Шестима души загинаха, включително две деца", съобщи офисът на главния прокурор на Украйна в Telegram. В отделен инцидент в южния регион Запорожие руски удар остави без електричество около 58 000 домакинства, потвърди губернаторът Иван Фьодоров.
Покровск, наричан "вратата към Донецк", е ключов логистичен център за украинската армия и основна цел на руските сили повече от година. Според Киев около 200 руски войници са пробили отбранителните линии в града, а други настъпват от юг и изток в клещообразно движение, съобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
Преди войната Покровск е имал около 60 000 жители, но сега е почти напълно разрушен и обезлюден.
Сирски заяви в събота, че е наредил "консолидирани групи от специални части" да действат в града. "Държим Покровск," написа той в социалните мрежи.
Според украинската платформа DeepState, която проследява фронтовата линия чрез спътникови изображения, руските войски контролират малка част в южния сектор на града, докато останалите райони остават оспорвани.
Сирски подчерта, че Покровск не е обкръжен, но е под натиск от "вражеска групировка, наброяваща хиляди бойци".
"Продължава комплексна операция за унищожаване и изтласкване на противника от Покровск," каза той, добавяйки, че се полагат усилия за поддържане на снабдителните линии и че руските части се опитват "да проникнат в жилищни зони и да прекъснат нашата логистика".
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Истината всъщност е коренно различна и тълпи се редят пред Бандера, за да вечерят заедно, а ако може и някоя закуска да изкарат.
Добре нека да се развият действията около Покровск, където са обкръжени 5000 украински военни, да не се търсят сега оправдания, до седмица две, ако не е паднал Покровск , тогава пак да поговорим. И с томахавки и без томахавки, срещу тях е руската армия, а не някакви овчари.
Всъщност щурм няма а има около 200 рашиста успяки да се промъкнат за няколко дни на малки групички с прибежки и приплъзване. Според свежи данни около 1/4 от тях вече били на не безизвестният концерт а останалите още чакали на опашка за билети. Будинов потвърдил че билети има осигурени за всички. В същото време " Го(во)рит Масква". Или по-точно централи и подстанции около Москва. В подмосковието вече има blackout. Скоро и на други места. Московския кмет наредил проверка на бомбоубежищата. Чакали доставка на "Томахавки".
Руската армия не е мислила за никакви три дни, тя просто сега провежда военна операция. А това за трите дни го каза американския генерал Майк Мили през февруари 2022г преди началото на военния конфликт . Така че за тия три дни се обърнете към вашите западни генерали , тях питайте какво мислят и какво приказват
Още не е превзет, но е обкръжен, обкръжени са 5000 украински военни.
няма ли да ходиш да покровск да видиш какво се случва и труповете на твоите съ-орки?
Никакъв Покровск не е превзет от руснаците, лъжите им край нямат. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xPxgT8LtUjuspSOGHJc2VzA5O5jWMTE&ll=48.31680280799401%2C37.189717253019566&z=12 Нека ударите с Томахоук започнат сега!
Да, руската армия не иска да отнема живота на обкръжените украински военни. Не иска да им отнема и телевизорите, и пералните, и тоалетните чинии. Ама какво да прави, като тази пуста Украйна така подло и вероломно ги нападна от три страни. И си мислеше, че ще стигне до Москва за три дни.
Руската армия не иска да отнема живота на обкръжените украински военни. След като се предадат в плен, те ще бъдат нахранени, а ранените излекувани. Поне разумната част от тези 5000 мъже да се предаде , а за останалите самоубийци нищо не може да се направи , или ще загинат, или ще бъдат пленени със сила
Гледам, диванните бойци-"богатири" на руZка копаня още малко и ще се наСССэРат. Споко бре. На картата ясно се вижда какво става. Северният "зъб" на котела Покровск в момента вече е почти изваден. Колко от "магучая" са груз 200 ще разберем идната седмица. Котел няма да има, каквото и да врещи пЭсков, захаравна, герасимов и пр. И парад пабедъй също. Виж, шайкаджиите на чочи високия ток да се озъртат за тротинетки. Белова и тя. А и руZките мурзили в РъБъ - скоро.