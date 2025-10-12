Украйна не би използвала ракети "Томахок" срещу цивилни обекти в Русия, каза Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за телевизия "Фокс нюз", че ако Украйна получи от САЩ ракети "Томахок", те ще бъдат използвани само срещу военни цели в Русия, но не и срещу цивилни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Зеленски даде това уверение в момент, в който американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предостави такива ракети на Киев.
Крилатите ракети "Томахок" имат обсег от 2500 км, което означава, че украинските сили биха били способни да ги използват за обстрел дълбоко навътре в територията на Русия, включително и по столицата Москва, коментира Ройтерс.
Тръмп заяви в понеделник, че преди да се съгласи с доставката на "Томахок", би желал да узнае как Украйна възнамерява да ги използва, защото не иска да ескалира военните действия.
Кремъл днес изрази безпокойство от изгледите САЩ да предоставят това оръжие на Киев и предупреди, че войната е достигнала до драматичен момент с ескалация на напрежението от всички страни.
Зеленски съобщи също така, че на 12 октомври е провел втори за два дни телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Украинският лидер нарече разговора "продуктивен".
"Вчера се договорихме по определена тематика за днес и именно по всички тези аспекти на ситуацията преминахме. Защита на живота в нашата страна, засилване – както по отношение на ПВО, така и по отношение на нашата устойчивост, и по отношение на нашия далекобоен капацитет", написа Зеленски в социалните мрежи.
По неговите думи, по време на разговора те са обсъдили и "много детайли относно енергетиката" – през последните дни Русия засили ударите си по енергийни обекти в Украйна." Но междувременно и Украйна засили ударите по енергийни обекти в Русия.
Стояна е арабистка затова ги пише така. По-добре да напише томахавка отколкото Томахок.
Mediapool, стига сте се излагали в опитите си да превеждате на кирилица думи,имена и прочие. Ако някой не разбира оригналното с латински букви име на нещо, значи не е за този свят и да си копа доматите а не да пише по форумите. Форумци, моля подкрепете ме, тази глупост с кирилицата трябва да спре!
Коментар 3 не е от оригинала, а от Владо педaла.
Както са се разбрали в своите разговори Зеленски дава на Тръмп последния довод да му предостави "Томахоук" - "Няма да ги използваме срещу цивилни, сакън!". За да може Тръмп да каже "Е, щом е така - става, действайте!".
Най обичам да го лапам неумит ...
Зелената укроморка 8 години стреля с оръдия по Донецк Луганск и избиха над 10 000 руснаци. Ако се използват томахавките ще се експлоатират от американци и ще се насочват от американци така че няма нищо вярно в приказките на зелената укроморка.
Разбира се ! Целенето на цивилни обекти е патент само на руснаците!