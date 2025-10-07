Украйна обяви, че може и да не купи българските реактори

Украйна може да построи третия и четвъртия енергоблок на Хмелницката атомна електроцентрала, без да закупува ядрени реактори от България, заяви украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук, цитирана от изданието „Украинская правда“ във вторник.

„Разглеждаме различни варианти. Не бихме искали да се задоволим само с български реактори. Ако това не се получи, трябва да обмислим други варианти. В момента ги разработваме с нашите партньори“, каза Гринчук на пресконференция.

Според нея Украйна разполага както с технологията за изграждане, така и със собствени специалисти. Ядрените реактори могат да бъдат закупени от източници, различни от България, допълни тя.

В края на юли тя заяви, че Украйна ще продължи преговорите с България за придобиването на два реактора ВВЕР-1000 за Хмелницката атомна електроцентрала. Тогава тя обяви, че има насрочена среща с българския министър на енергетиката, с когото ще обсъди по-нататъшни двустранни отношения по отношение на тези блокове.

Два месеца по-рано първо лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, а после и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисово обявиха, че двата реактора, доставени за спрения проект за строеж на АЕЦ „Белене“, може да бъдат запазени за наши нужди, вместо да бъдат продадени на Украйна.

Среща между Гринчук и българския ѝ колега Жечо Станков така и не е имало по информация на Mediapool.

„Кои блокове ще използваме е процес на преговори и дискусии“, заяви тогава украинският министър. „Завършването на изграждането на нови ядрени мощности е доста дълъг процес. Ако говорим за изграждане на нов блок, това може да отнеме 5-7 години. Монтажът отнема друг период от време – 3-5 години. Така че, изграждането на ядрено съоръжение от нулата отнема много време“, отбеляза Гринчук.

„Ще проведем одит, ще продължим преговорите с българите и ще разгледаме други технологии и опции. Имаме споразумения с Westinghouse. Енергетиката е сектор, от който американската страна се интересува. САЩ се интересуват от сътрудничество в ядрената енергетика и ние ще го направим“, коментира през юли Гринчук.

„Имаме богат опит в ядрената енергетика и трябва да го развиваме. Франция е силно заинтересована да работи с нас; нашите ядрени специалисти са сред най-добрите в света“, каза още тя преди време и сега на практика повтаря виждането си.

В България засега въпросът с продажбата на реакторите за АЕЦ „Белене“ е сложен на трупчета.

Последно, малко преди изявленията на Зафиров и Борисов, от Министерството на енергетиката заявиха пред Mediapool че договарят ключовите условия по договора за продажбата, разработени от международен правен консултант. За цената им бе обяснено, че оценката на оборудването и документацията сочат малко над определените от парламента минимум 1.2 млрд. лева.

Украинците търсеха по-ниска цена, а според запознати проблем се не само настояванията на БСП, а и неяснотата за финансирането на сделката от страна на Украйна.