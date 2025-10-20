 Прескочи към основното съдържание
Украйна подготвя договор за закупуване на 25 системи "Пейтриът"

6 коментара
Система "Пейтриът"
Украйна подготвя договор за закупуване на 25 американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
 
Агенцията отбелязва, че придобиването на тези системи би позволило на Киев да укрепи сериозно своите способности да отблъсква руски въздушни атаки.
 
Зеленски каза вчера пред журналисти, че системи „Пейтриът" ще бъдат доставяни всяка година в продължение на няколко години. Украйна ще иска тези системи да ѝ бъдат доставяни с приоритет пред други европейски страни, отбеляза той.
 
Зеленски каза също, че би бил съгласен да посети Будапеща, където руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да се срещнат, ако бъде направено предложение за тристранна среща или за "совалкова дипломация“ чрез посредник.

  1. Кирил Василев
    #6

    Украйна ще я бъде. Силна нация. Ще влезе в ЕС, ще бъде част от световната цивилизация. Доказа го. Орките - някакви мелези, нито европейци, нито азиатци, ще стоят в калта, изолирани и презирани от всички.

  2. т€еритория на Мики Маус
    #5

    Не трябва ли да вдигнем ДДС, за да закупим и ние същото от сащ? После- да ги дарим на украйна. Или еврото ще вдигне ДДС приходите с драстично поскъпване на всичко. Ивайло Мирчев къде спи, защо вече не го е предложил? Пеевски е едни гърди пред него в съревнованието за нов медал от укро посолството!

  3. Plamen_f
    #4

    @2 Абе ти сутрин разпознаваш ли се в огледалото?

  4. полк. Дрангов
    #3

    Хаирлия да е! Слава на Украйна!

  5. Sion
    #2
    Отговор на коментар #1

    Оня ден Тръмп е псувал и викал по Комедианта от Киев.Среща в Будапеща ще има , а Зеля ще стои отстрани и ще гледа какво се разбират батковците.

  6. Един препатил
    #1

    Среща в Будапеща няма да има. Освен ако Путин спре военните действия на настоящите фронтови линии както призова Тръмп. Иначе за какво да се срещат?

