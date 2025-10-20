Украйна подготвя договор за закупуване на 25 системи "Пейтриът"

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Украйна ще я бъде. Силна нация. Ще влезе в ЕС, ще бъде част от световната цивилизация. Доказа го. Орките - някакви мелези, нито европейци, нито азиатци, ще стоят в калта, изолирани и презирани от всички.
Не трябва ли да вдигнем ДДС, за да закупим и ние същото от сащ? После- да ги дарим на украйна. Или еврото ще вдигне ДДС приходите с драстично поскъпване на всичко. Ивайло Мирчев къде спи, защо вече не го е предложил? Пеевски е едни гърди пред него в съревнованието за нов медал от укро посолството!
@2 Абе ти сутрин разпознаваш ли се в огледалото?
Хаирлия да е! Слава на Украйна!
Оня ден Тръмп е псувал и викал по Комедианта от Киев.Среща в Будапеща ще има , а Зеля ще стои отстрани и ще гледа какво се разбират батковците.
Среща в Будапеща няма да има. Освен ако Путин спре военните действия на настоящите фронтови линии както призова Тръмп. Иначе за какво да се срещат?