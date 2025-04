Украйна поиска извинение от Fox News заради "превръщането" на Киев в руски

Официалният представител на украинското външно министерство Георгий Тихий призова американския телевизионен канал Fox News да се извини и да рaзследва кой е направил грешката при излъчването на Великденската служба от киевски манастир “Св. Архангел Михаил” да има надпис “Киев, Русия”.

“Ако това е грешка, а не умишлено политическо изявление, трябва да има извинение и разследване кой е направил грешката“, призова Тихий в “Екс”.

If this was a mistake rather than a deliberate political statement, there should be an apology and an investigation into who made the mistake. @FoxNews https://t.co/HOxV8b2hVK