Украйна потопи руския кораб "Сергей Котов“ край Крим (видео)

Поразеният от украински морски дронове руски патрулен кораб "Сергей Котов“ е потънал край Крим.

Главното разузнавателно управление на министерството на отбраната на Украйна съобщи за удара на профила си в Телеграм“.

Потъването беше неофициално потвърдено в Москва.

Проруският военен блог „Беларуски силовик“ съобщи, че корабът е унищожен.

Влиятелният блог "Рибар“, който е близък до руското министерство на отбраната, излезе с подобен коментар.

⚡️The moment the ?￰゚ヌᄎRussian patrol ship of the project 22160 "Sergei Kotov" was hit by a kamikaze naval drone. Russian channels say that the ship was attacked near Feodosia last night. pic.twitter.com/hVZc4DdYqF