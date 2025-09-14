Украйна ще се нуждае от поне 120 милиарда долара за отбраната си през 2026 г.

Украйна ще се нуждае от най-малко 120 милиарда долара за отбраната си през 2026 г., като войната върви към четвъртата си година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс.
Шмигал подчерта, че финансирането е ключово за поддържане на отбранителните линии, за производството на още дронове и друго оръжие, за противовъздушна отбрана и за възпиране на по-нататъшна руска агресия.
"Икономиката на войната показва, че ако харчим по-малко пари от Русия, то тогава започваме да плащаме със свои територии и, най-важното, с живота си", отбеляза министърът на годишна конференция вчера в Киев.
Разходите на Украйна за отбрана скочиха след нахлуването на Русия през февруари 2022 г. и сега тя харчи повече от 31% от своя брутен вътрешен продукт за армията си. Държавният бюджет за тази година предвижда разходи за отбрана от най-малко 63 млрд. долара плюс оръжията от западните съюзници на Киев.
Роксолана Пидласа, която оглавява парламентарната бюджетна комисия, заяви, че разходите за войната продължават да растат. Тя каза, че през 2025 г. един ден от войната струва 172 милиона долара в сравнение с около 140 милиона долара през 2024 г. Това включва заплатите на войниците, оръжията и обезщетенията на ранените или за убитите на бойното поле, каза тя и добави: "Така че трябва да наберем всички необходими източници, всички необходими пари".
При все че не се съобщават подробности за допълнителните източници на финансиране, украински правителствени служители призоваха съюзниците да намерят начини да използват руските замразени активи, за да подпомогнат финансите на Киев.
Войната с Русия се ожесточи през последните месеци, като тежки боеве се водят по протежение на над 1000 км от фронтовата линия, а руските войски засилват въздушните си атаки срещу украински градове и селища далеч отвъд нея. Дипломатическите усилия за прекратяване на войната до момента не са дали осезаеми резултати. Тази седмица напрежението се повиши още повече, след като изтребители на НАТО се опитаха да свалят множество руски дронове, нарушили полското въздушно пространство в сряда, отбелязва Ройтерс.
"Докато не се постигне някакво дипломатическо решение, ще трябва да продължим да се борим. А за да продължим да се борим, имаме нужда от пари. Отбраната има огромна финансова цена", каза Пидласа.
Коментари 12 и 13 не са не са от оригинала, а от Владо педала.
Шапо!
Ако Европа не "храни" своя (украинска) армия, ще храни чужда (руска)! Толкова е просто!
М.. рша ... При положение, че сте 150 000 гласа НАГОРЕ - ППДБилите и най - вече че на Радев се дават между 0.7 - 0.9 депутата в Парламента, чини ми се , тия дето искат Украйна да я няма , сме НАДУ-ПЕНИ на дивана и един отгоре върху майка МИ ?
Ами лапай патката ти бе !
Просия е Просия !!! Не знам какво трябва да стане за да разбереш че 7000 ядрени бойни глави МОГАТ да загубят войната. Ако Русия загуби войната ще бъде унищожена. Затова ИМА вариант да загуби войната, без да се използват всички налични оръжия включително и ядрените 7000 ядрени бойни глави. А след 7000 ядрени бойни глави радиацията на земята ще стане такава че ще живеят само хлебарките.
Все пак е добре да си дадете сметка русофилите, както това очевидно е направил кремълския бункерфюрер. При подобна война той и хунтата му ще бъдат цел номер едно.
Не знам какво трябва да стане за да разбереш че 7000 ядрени бойни глави не могат да загубят войната. Ако Русия загуби войната ще бъде унищожена. Затова няма вариант да загуби войната, без да се използват всички налични оръжия включително и ядрените 7000 ядрени бойни глави. А след 7000 ядрени бойни глави радиацията на земята ще стане такава че ще живеят само хлебарките.
Ако адмиснистрацията на дъртото лОйно байдън и мардите еVропадарасти бяха дали на Украйна необходимото оръжие навреме - Vойната щеше да приключи още през 2022 и нямаше да има нужда от 120 милиарда през 2026!
Героичният украински народ защитава цяла Европа от силите на Zлото с цената на живота и кръвта на чедата си!