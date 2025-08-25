Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Съмишленико мой, с увиснал х-ой ... Кажи си, че си бившият 'Обективните истини' ... Много съжалявам да чуя, че и ти като мен си бил обект на ана-лна роднинска злоупотреба ! Ние еднаквите пендерази трябва да се подкрепяме ... отзад !!
+++
Я, някой кибермайстор е хакнал профила на руския тро-ляк “мышь в дыре»! Браво, бравоооо! Най-после да чуем нещо смислено от руския тро-лак, так держать!
Браво, бравооооо !!! А пък аз ... откакто бях изнасилен като малък от баща ми, за постоянно обърнах резбата ! Всеки последен петък от месеца, аз и други пед-ерази се събираме в руската църква в София, където идва и новият ни патриарх и ... ни пречиства от греховете като ни удря по една патриаршеска патка !! После и всички ние се отдаваме на орално-ана-лни игрички ... чак до сутринта !!!
От армия, която воюва "за родину" на ЧУЖДА територия за пари - толкова!!!
Бягат ли? Ще бягат, ще бягат. Ще бягат с УРАААА!
Героям слава!
слава Украйна!
Ничтожество” (нищо́жество) означавакрайната незначителност, бессъдържателност, убогост или ниска стойност на нещо или някого. Тя често се използва като уничижително определение за човек, на когото липсват интелектуални, духовни или социални качества, като се подчертава неговата незначителност и липса на значение.