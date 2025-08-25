Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Украйна си е върнала контрола над село Новомихайливка в Донецка област, съобщи Ройтерс.

Информацията бе разпространена от украинското военно министерство.

С това освободените украински селища в Донецка област станаха четири.

По-рано беше разпространена информация, че украинските сили са си върнали контрола над селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.

В Киев близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на митинг, настоявайки властите да засилят издирването.

Около 70 хиляди украинци се водят за изчезнали от началото на войната.

Повечето са военни, но има и цивилни.