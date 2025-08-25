 Прескочи към основното съдържание
Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

15 коментара
Донецка област, сн. ЕПА/БГНЕС
Украйна си е върнала контрола над село Новомихайливка в Донецка област, съобщи Ройтерс.
 
Информацията бе разпространена от украинското военно министерство.
 
С това освободените украински селища в Донецка област станаха четири.
 
По-рано беше разпространена информация, че украинските сили са си върнали контрола над селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.
 
В Киев близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на митинг, настоявайки властите да засилят издирването.
 
Около 70 хиляди украинци се водят за изчезнали от началото на войната.
 
Повечето са военни, но има и цивилни.
 
 

Ключови думи

Украйна Донецка област
  1. т€еритория на Мики Маус
    #15
    Отговор на коментар #4

    Съмишленико мой, с увиснал х-ой ... Кажи си, че си бившият 'Обективните истини' ... Много съжалявам да чуя, че и ти като мен си бил обект на ана-лна роднинска злоупотреба ! Ние еднаквите пендерази трябва да се подкрепяме ... отзад !!

  2. valentinа паumova
    #14
    Отговор на коментар #13

    +++

  3. Jordan Stavrev
    #13
    Отговор на коментар #12

    Я, някой кибермайстор е хакнал профила на руския тро-ляк “мышь в дыре»! Браво, бравоооо! Най-после да чуем нещо смислено от руския тро-лак, так держать!

  4. т€еритория на Мики Маус
    #12

    Браво, бравооооо !!! А пък аз ... откакто бях изнасилен като малък от баща ми, за постоянно обърнах резбата ! Всеки последен петък от месеца, аз и други пед-ерази се събираме в руската църква в София, където идва и новият ни патриарх и ... ни пречиства от греховете като ни удря по една патриаршеска патка !! После и всички ние се отдаваме на орално-ана-лни игрички ... чак до сутринта !!!

  5. Динчев
    #11

    От армия, която воюва "за родину" на ЧУЖДА територия за пари - толкова!!!

  6. Динчев
    #10

    Бягат ли? Ще бягат, ще бягат. Ще бягат с УРАААА!

  7. valentinа паumova
    #9
    Отговор на коментар #8

    Героям слава!

  8. Копейкин от Максуда Онанист
    #8

    слава Украйна!

  9. Велика България
    #7
    Отговор на коментар #4

    Ничтожество” (нищо́жество) означавакрайната незначителност, бессъдържателност, убогост или ниска стойност на нещо или някого. Тя често се използва като уничижително определение за човек, на когото липсват интелектуални, духовни или социални качества, като се подчертава неговата незначителност и липса на значение.

  10. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #6

