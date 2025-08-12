Украйна си върна две села в своята източна Сумска област, съобщи Киев и добави, че по този начин разширява малките си териториални придобивки по границата с Русия от последните дни, в навечерието на срещата на между лидерите на Русия и САЩ в петък, предаде Ройтерс.
Украинските сили освободиха прифронтовите селища Степне и Новоконстянтинивка в Сумска област, съобщи снощи в сводката си Генералният щаб в Киев.
"Тежко е. Но ние удържаме врага", написа във Фейсбук главнокомандващият войските на Украйна ген. Олександър Сирски след среща с президента Володимир Зеленски и представители на висшето командване. "На Сумското направление предприемаме активни действия и постигаме известен успех в освобождението на украинската земя."
Новината за отвоюването на двата населени пункта дойде, след като вчера бе съобщено, че силите на Киев са си върнали и село Безсаливка, предаде БТА.
Ройтерс отбелязва, че изнесените данни не могат да бъдат проверени чрез независим източник.
До тези териториални придобивки на Украйна се стига на фона на руско настъпление на различни участъци от 1000-километровия фронт, продължаващо от месеци, в хода на което почти ежедневно се съобщава за превзети от Москва села, основно в Донецка област.
По-рано тази година Русия, която през февруари 2022 г. предприе пълномащабно нахлуване в Украйна, започна офанзива в Сумска област след заповедта на президента Владимир Путин там да бъде създадена "буферна зона", което поставя под заплаха административния център на региона, град Суми.
Авторитетният украински онлайн проект с карти за проследяване на хода на бойните действия "Дийпстейт" показва, че руските сили владеят към 200 кв. км в Сумска област и общо около 114 000 кв. км от цяла Украйна.
Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че и Русия, и Украйна ще трябва да се съгласят да отстъпят територии, за да може войната да приключи, и добави, че тазседмичните преговори с Путин ще покажат дали стопанинът на Кремъл е готов да сключи споразумение.
Руснаците ще бъдат тор за укаинската земя. Днес, утре и во веки веков!
Чакам сега дежурните орки да почнат: "Абе, к'во ни занимавате тука с някакви си пършиви села, тия нищо не могат, Украйна не съществува, "Колективният Запад" са педали, но не и Тръмп, той е велик, само Путин е по-велик от него, 'щото е яздил руска мечка и с една ръка вади икони от морето". Е добре, ама когато втората най-силна армия в Украйна, с цената на три месеца боеве и поне 5000 убити руски войници, успее да завземе някой баир, ... същите се подмокрят от кеф и се …
пускат да словоблудстват за широката руска душа, "високоточните" ѝ оръжия за масово изтребление на цивилни в жилищни блокове, "Армата", "Сърмата" и "Адмирал Кузнецов" ;p