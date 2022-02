Украйна склони да преговаря с Русия за примирие

Украинският президент Володимир Зеленски се е съгласил на предложението на руския държавен глава Владимир Путин за провеждането на преговори за прекратяване на огъня и сключване на мир, съобщи прессекретарят на Зеленски Сергей Никифоров. По думите му "консултациите за времето и мястото на преговорите се провеждат в този час".

"Налага се да опровергая твърдението, че сме се отказали да водим преговори. Украйна е била и остава готова за прекратяване на огъня и на мир. Това е настоящата ни позиция. Съгласихме се на предложението на президента на Русия", написа Никифоров във Фейсбук.

"Колкото по-рано започнат преговорите, толкова по-големи са щансовете да се възстанови нормалният живот", посочи още той.

По-рано през деня говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин е готов да отправи руска делегация в Мrнск за преговори с Украйна, но от страна на Киев искането било за среща във Варшава.

В последвало по-късно среднощно обръщение Зеленски поздрави сънародниците си, че са издържали "тежък, но смел ден".

"Нашата основна цел е да приключим тази кървава баня", каза той. Зеленски призна, че руските сили са взели жертви, но също така заяви, че "врагът също е дал много сериозни жертви", но това твърдение не може да бъде потвърдено, предаде ББС.

"Украинците героично се съпротивляват на тази агресия, която не може да бъде оправдана", продължи той. "Затова окупаторите са принудени да измислят още по-абсурдни обвинения", отбеляза той по повод думите на Путин по негов адрес и лидерския му екип, наречени "група от наркомани и неонацисти".

До този развой във втория ден на инвазията на руската войска в Украйна се стигна след като на втория ден от инвазията в Украйна руският президент Владимир Путин призова украинската армия да извърши преврат и да свали демократично избраното правителство на страната начело с президента Володимир Зеленски. Путин описа украинските лидери като "терористи" и "банда наркомани и неонацисти".

Той също така обвини "украинските националисти", че разполагат тежко въоръжение в жилищните райони на големите градове, за да провокират руските военни – твърдение, което Москва може да ползва като претекст, за да оправдае цивилни жертви.

След като по-рано в петък Киев поиска преговори за неутралитет, Путин направи тв обръщение и призова в прав текст украинската армия "да вземе властта в своите собствени ръце".

"Вземете властта в свои ръце, изглежда, че ще е по-лесно да се споразумеем с вас, отколкото с тази банда наркозависими и неонацисти в Киев", каза той, визирайки ръководството на Украйна начело с президента Зеленски, който е евреин.

Според "обективни данни", цитирани от Путин, милициите са с тежки ракетни системи за залпов огън, които са разгърнати в централните части на големи градове като Киев и Харков.

Украинските ръководители "действат като терористи по целия свят:те се крият зад народа с надеждата след това да обвиняват Русия за цивилни жертви", заяви Путин.

"Известен факт е, че това става по препоръка на чужди консултанти, на първо място американски съветници", допълни той.

Отделно от това говорителят на Путин Дмитрий Песков каза, че разглеждат като "изключително опасна" ситуацията с разполагането на оръжие в градовете.

Москва твърди, че руските войски имат за цел да махнат само "ултранационалистите" в Украйна.

Путин даде висока оценка на руските войски, които, по думите му, действат "смело и професионално".

"Те успешно решиха най-важната задача, да гарантират сигурността на нашия народ и нашето Отечество", продължи Путин. По думите му руските въоръжени сили в момента водят сражения предимно с националистически милиции "които, както знаем, са пряко отговорни за геноцида в Донбас и за кръвта на мирните граждани на народните републики".

Русия се изправя пред по-голяма съпротива при инвазията си в Украйна, отколкото е очаквала, заяви пред Ройтерс високопоставен американски служител в сферата на отбраната, пожелал анонимност. По думите му руските войски не се придвижват толкова бързо, но все пак Русия все още не е мобилизирала по-голямата част от силите, които е разположила до украинската граница. Според източникът в сегашната офанзива участва около една трета от тях, а има индикации, че руски амфибии ще нападнат Мариупол от запад и вероятно ще разположат там хиляди военноморски пехотинци.

Досега САЩ са засекли общо над 200 ракети, изстреляни от Русия. Въпреки че са били насочени към украински военни обекти, някои от ракетите са паднали в жилищни райони.

"Като цяло руснаците загубиха малко от темпото си", заключи американският служител по сигурността.

В петък Киев беше ударен от руски ракети, а жителите на града се скриха в бомбоубежищата. Властите казаха на хората да подготвят коктейли "Молотов", за да защитят града. Кметът на столицата - бившият шампион по бокс Виталий Кличко, каза на съгражданите си да са готови за тежка нощ, но дойде новината за преговорите за място, на което да се уточнят условията за примирие.

Ето хронология на събитията по-рано през деня:

22.40

Обсадени са градовете Суми и Конотоп

Руските сили са обкръжили два града в Североизточна Украйна - Суми и Конотоп, съобщи късно в петък агенция Укринформ, цитирайки представители на местните власти.

Според агенцията жителите на Сумска област биха могли да се отправят към Киев, но по пътя им към украинската столица вече има разположени пропусквателни постове на руските войски. Украинските сухопътни войски съобщиха, че след като са понесли тежки загуби, руските войски са били спрени край североизточния град Конотоп.

Настъпващите руски сили са поразили 211 украински военни цели, съобщи Интерфакс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Междувременно съветник на президента на Украйна заяви днес, че страната е запазила контрола си върху територията, атакувана от руските сили. "Идеята на Русия е да създаде хаос и да формира временна администрацията", заяви Михайло Подоляк. Като най-тежка той определи ситуацията в градовете Харков, Суми и Юг, съобщи Ройтерс.

От своя страна премиерът на Украйна Денис Шмигал заяви, че правителството подготвя държавен заем в размер до 400 милиарда украински гривни (13,47 млрд. долара), емитиран постепенно под формата на военни облигации.

Заради кризата Украйна прекрати дейността на училищата поне за две седмици, съобщи Ройтерс.

22.12

След ожесточена съпротива на Днепър руските войски пресякоха реката

Руските войски пресякоха река Днепър в Южна Украйна след ожесточени боеве. Сега те има достъп до стратегически важния град Херсон, обявиха местните власти, цитирани от ДПА.

Врагът нападна със значителни сили и понесе тежки загуби, посочиха властите. В крайна сметка обаче защитниците на района загубиха контрола над него. Местните власти заявиха, че правят всичко възможно да поддържат реда и да спасят животи.

Херсон, с население от почти 300 000 души, играе важна роля за защитата на пристанищния град Одеса, отбелязва ДПА.

20.42

НАТО: Ще защитим всеки съюзник и сантиметър от територията на Алианса

Ще направим необходимото за защита на всеки съюзник и всеки сантиметър от територията на алианса, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг на пресконференция след днешното извънредно онлайн заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от пакта по повод войната в Украйна.

Има опасност от нападение срещу някой от съюзниците, затова отправяме посланието за действието на чл. 5 от Вашингтонския договор. Съюзниците по източния фланг са много притеснени, те са близо до Украйна, граничат с Русия, отбеляза той. Целта ни е да запазим мира, да предотвратим друго нападение, поясни Столтенберг.

Целите на Кремъл не се ограничават до Украйна, Русия поиска гаранции, че НАТО няма да се разширява повече и да се върне в състоянието до 1997 година, отбеляза той. Русия открито оспорва реда на сигурността в Европа, решението на (президента Владимир) Путин да нападне Украйна е ужасна грешка, заяви генералният секретар.

Войната в Украйна няма да повиши сигурността на Русия, нито Русия ще стане по този начин по-уважавана. Призоваваме Русия да спре тази безсмислена война и да се изтегли напълно от Украйна, да се върне на пътя на диалога и да прекрати агресията, допълни той.

Столтенберг отбеляза, че хиляди бойци са изпратени по източния фланг, както и че това е само част от състава на силите на пакта за бързо реагиране. По неговите думи военното командване на алианса ще прецени къде тези сили да бъдат насочени. Задействахме вчера плановете за отбрана, готови сме за бърз отговор на всяка заплаха, до дни, заяви генералният секретар.

Той посочи, че съюзниците продължават подкрепата си за Украйна - военна и с друго оборудване, включително с осигуряването на системи за противовъздушна отбрана. Посланието към Русия е ясно - помагаме на нашия партньор Украйна, посочи Столтенберг.

По неговите думи ще бъде необходимо алиансът да помогне на Молдова, Грузия и Босна и Херцеговина да останат на пътя на демокрацията, който са избрали. В отговор на въпрос той заяви, че украинското ръководство трябва да прецени дали да преговаря с Москва.

19.31

Зеленски: Още сме в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски публикува видео от улиците на Киев, след като руски медии разпространиха слухове, че той е напуснал столицата.

"Всички сме тук", каза той, заобиколен от ключови съветници и премиера на страната

"Ние защитаваме нашата независимост, нашата страна и ще продължим да правим това", заяви той.

18.22

Руска бронирана машина смачка кола в околностите на Киев. Зад волана на колата е бил възрастен мъж. По чудо той е оцелял.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus