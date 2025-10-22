Украйна удари химически завод в Брянска област, барутен завод в Мордовия и петролен комплекс в Дагестан

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха, че са нанесли вчера удар по важен химически завод в Брянска област, Южна Русия, предаде Ройтерс.

В изявление на Генералния щаб на ВСУ се отбелязва, че предприятието в пограничния руски регион е било поразено при комбинирана атака с ракети и въздушни удари, при която руската противовъздушна отбрана е била пробита.

Украинската армия описа завода като "ключово съоръжение" за производство на барут, експлозиви и ракетно гориво и подчерта, че в момента оценява щетите, нанесени при операцията.

В текста се посочва - нещо необичайно за подобни изявления, че при удара са били използвани френско-британски крилати ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които според Киев успешно са проникнали през руската противовъздушна отбрана.

По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, цитирано от ТАСС, че само за 4 часа между 16:00 ч. и 20:00 ч. вчера (и българско време) противовъздушната отбрана на страната е свалила 57 безпилотни летателни апарата над Брянска област и един над съседната Курска област.

Украинските въоръжени сили са ударили тази нощ завод за оръжия и боеприпаси в руската република Мордова, както и нефтена рафинерия в Дагестан, предаде Ройтерс като се позова на съобщение на главния щаб на украинските сили.

"Силите за отбрана продължават да предприемат всички мерки, за да подкопаят военния и икономически потенциал на руския агресор и принудят Руската федерация да преустанови въоръжената си агресия срещу Украйна", заяви украинското военно командване.

Украински дронове предприеха масирана атака срещу Мордовия в нощта на 22 октомври, съобщи Артьом Здунов, ръководител на републиката. "В резултат на това едно от нашите предприятия беше повредено. Аварийните служби работят на място, като разполагат с всички необходими сили и ресурси", написа Здунов в Telegram. Той не уточни за кое предприятие говори, нито дали има жертви.

Според телеграм канала Astra, е ударен Саранският механичен завод. Той е част от държавната корпорация "Ростех" и освен различно оборудване произвежда барут, пиротехника и ракетно гориво. През 2020 г. работата на завода беше частично спряна за 90 дни поради нарушения на безопасността при производството на взривни вещества, съобщи "Комерсант". Мордовия се намира на приблизително 700 км от украинската граница. Дронове атакуваха републиката за първи път през април 2024 г.

Сутринта на 22 октомври украински дронове са се появили и в небето над Дагестан. Те са били насочени към "едно от предприятията", каза Сергей Меликов, ръководител на републиката. "В момента няма съобщения за жертви или ранени. Информацията за щетите се изяснява", написа Меликов в своя Telegram канал.

Според украинския мониторингов канал Supernova+ един от дроновете е ударил комплекса за претоварване на петрол "Дагнефтепродукт", най-големият в Северен Кавказ. Междувременно ВЧК-ОГПУ съобщава, че може да е била атакувана петролната рафинерия "Дагнефтех". И двете компании преди това са принадлежали на бившия държавен секретар на Дагестан Магомед-Султан Магомедов, но са национализирани след иск, заведен от Главната прокуратура. Петролът се доставя до търговското пристанище Махачкала чрез "Дагнефтепродукт".

Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС.

Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.