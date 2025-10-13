 Прескочи към основното съдържание
Украйна удари руски петролен склад в Крим

1 коментар
Снимката е илюстративна
Украинско нападение с дрон причини пожар в голям петролен склад на анексирания от Русия украински полуостров Крим.
 
Дронът е ударил съоръжението в град Феодосия през нощта, предизвиквайки пожар, според назначения от Русия лидер на Крим Сергей Аксьонов.
 
Засега няма данни за жертви.
 
Според информациите над Крим са били свалени повече от 20 дрона.
 
Вчера руското министерство на отбраната съобщи, че е пресекло 37 дрона над няколко руски региона, Черно море и Азовско море.
 
Същото хранилище беше повредено и миналата година от украинска атака с дронове.
 
Украйна многократно е нанасяла удари по горивни съоръжения зад фронтовите линии като част от стратегията си да прекъсне веригите за доставки на Москва.
 

  1. ASSHOW
    #1

    Дребни полумерки са това, нама да решат войната

