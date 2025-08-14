Паднали отломки от украински дронове са предизвикали пожар в петролна рафинерия на "Лукойл" във Волгоград, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според съобщение на губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров в „Telegram” няма пострадали при инцидента. Капацитетът ѝ за рафиниране е 300 000 барела дневно и 15,7 милиона тона годишно, като няма коментар от собственика ѝ.
Руското министерство на отбраната съобщава, че тази нощ са унищожили общо 44 украински дрона, като 9 от тях са били над Волоград.
Според агенция УНИАН, цитирана от БТА, нападението на украинските дронове е наложило и затваряне на волгоградското летище. Рафинерията на „Лукойл“ е била под прицел през януари и февруари, след което за известно време е затворила.
Както и Питер-а е столица на нленинградска област. Руска му работа. А иначе там едни треви се подпалили от отломките, една боя и...скоро няма да заработи.
Някой знае ли как така Сталинградската битка се е състояла във Волгоград? Питам за едни дето неистово реват как трябвало да се пази историята.
Волград, градът на воловете, а може би и на руските крави? :)
Хаирлия да е! Утре Кремъл!