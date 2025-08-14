Украинска атака подпали рафинерия на "Лукойл" във Волгоград

Паднали отломки от украински дронове са предизвикали пожар в петролна рафинерия на "Лукойл" във Волгоград, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според съобщение на губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров в „Telegram” няма пострадали при инцидента. Капацитетът ѝ за рафиниране е 300 000 барела дневно и 15,7 милиона тона годишно, като няма коментар от собственика ѝ.

Руското министерство на отбраната съобщава, че тази нощ са унищожили общо 44 украински дрона, като 9 от тях са били над Волоград.

Според агенция УНИАН, цитирана от БТА, нападението на украинските дронове е наложило и затваряне на волгоградското летище. Рафинерията на „Лукойл“ е била под прицел през януари и февруари, след което за известно време е затворила.