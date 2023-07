Украинска атака? Пожар в руска военна база в Крим

Два дни след взрива на Кримския мост пожар избухна в руска военна база в Крим, като заради него бе затворена близка магистрала, съобщиха световните агенции.

Според канали в Телеграм, свързани с руските служби за сигурност, и според украински медии в базата гори склад с боеприпаси след среднощна украинска атака.

Назначеният от руските власти губернатор на полуострова Сергей Аксьонов каза, че 2000 души от района ще бъдат временно евакуирани,

Огнената стихия се е разразила на полигона на базата в Кировски окръг на Крим и заради него е била затворена магистрала "Таврида". Повече подробности за причините за пожара на този етап не се съобщават.

At ~4:30am there were strikes on Russian ammunition depot near Stary Krym, Crimea. ~230km from the front line. pic.twitter.com/GZWumRMpMK — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) July 19, 2023 Отново руска въздушна атака срещу Одеса

Системите за противовъздушна отбрана са участвали в ранните часове на днешния ден в отблъскването на втора поредна нощна руска въздушна атака срещу украинското пристанище Одеса, предаде Ройтерс, като се позова на управителя на областта.

"Не се приближавайте до прозорците, не заснемайте и не показвайте работата на силите за противовъздушна отбрана", написа Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Малко след полунощ днес на територията на цялата източна част на Украйна бе обявена въздушна тревога.