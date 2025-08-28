Украинска делегация ще преговаря за гаранции за сигурност в Ню Йорк

Украинска делегация ще се срещне с американски представители в Ню Йоркв петък. Това съобщи президентът на Украйна - Володимир Зеленски. Срещата е част от продължаващите усилия за прекратяване на войната с Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че високопоставени членове на неговата администрация ще пътуват до САЩ, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна на фона на продължаващата руска инвазия. Става дума за ръководителя на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и бившия министър на отбраната Рустем Умеров. Информацията бе съобщена от Зеленски снощи във вечерното му видеообръщение.

Срещата беше потвърдена и от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

"Всички, които работят по същество за гаранциите за сигурност, ще бъдат включени – военният, политическият и икономическият компонент", каза Зеленски.

"Задачата е да се действа възможно най-бързо, така че и това да се превърне в лост – лост за въздействие. Руснаците трябва да видят колко сериозна е решимостта на света и колко тежки ще бъдат последствията за Русия, ако войната продължи", добави той.

Зеленски обвини Москва, че отказва да преговаря, нарушавайки обещание, дадено на президента на САЩ Доналд Тръмп. Гаранциите за сигурност целят да защитят Украйна от нова руска агресия след края на войната.

Въпреки че САЩ планират да участват, по-голямата част от военната подкрепа се очаква да дойде от европейски страни. Русия категорично се противопостави на разполагането на войски на НАТО на украинска земя.

Ермак и Умеров също така водят текущите мирни преговори в Истанбул и проучват потенциални места за среща с президента Владимир Путин. Те посетиха Катар във вторник и Саудитска Арабия вчера, като днес ще посетят Швейцария. Путин заяви, че ще се срещне с украински представители само след като бъде готово пълноценно договорено решение за прекратяване на войната.